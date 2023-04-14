力挺新創 證交所：SaaS數位雲端等業者將申請創新板

為力挺新創產業，臺灣證券交易所高層馬不停蹄，持續積極參與新創生態圈交流，總經理簡立忠特地出席「TiEA第四屆第二次會員大會暨產業論壇」，力助創新企業上市。證交所表示，今年預計有SaaS數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等四大類「創新+永續」的相關產業公司將陸續申請創新板上市。

證交所今年第1季參加多場新創活動，包括ESG淨零艦隊新創交流論壇、創業者共創平台的新創交流會(AAMA)、臺灣生物產業發展協會及資誠聯合會計師事務所合辦的生技小聚、台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)會員大會暨「數位台灣，變局贏戰：集結數位之力打造新護國群山」產業論壇，並與台企銀管顧聯合主辦「2023台灣創新經濟產業論壇」，證交所積極與各產業領域的創新企業交流互動，並把握機會介紹台灣資本市場及創新板的特色與優勢。

另證交所也派員出席金融科技創新園區的交流活動，及由國科會科技辦公室指導及數位發展部數位產業署共同推動「臺灣雲市集」所辦理的雲端解決方案遴選作業說明會。上市服務團隊藉由實體活動宣傳，與業者們面對面溝通交流，洞悉產業發展趨勢及企業經營之實際需求。

近年來台灣新創產業蓬勃發展，成為引領經濟發展的嶄新力量，為協助具發展潛力的新經濟公司上市籌資，臺灣證券交易所持續積極與新創生態圈交流，透過實體活動向新創業者推廣介紹「臺灣創新板」如何助攻創新企業籌資發展，期許「臺灣創新板」成為創新企業邁向資本市場上市主板的最佳選擇。

「臺灣創新板」是證交所為創新成長型企業所設的上市新板塊，目的是發揮資本市場扶植創新企業成長茁壯的育成功能，助其擴大營運、吸納優秀人才、提升企業競爭力及經濟韌性，加速臺灣成為亞洲新創產業聚落。透過「臺灣創新板」以市值為核心的上市標準，協助尚未盈利的新創事業以多元彈性的上市條件及簡易公開發行制度，加速進入資本市場籌資。

證交所表示，鼓勵符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術，及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術之應用）或創新經營模式的公司申請創新板上市。去(2022)年有八家公司申請創新板，其中錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源等三家公司已掛牌上市，證交所董事會也已通過台灣虎航、走著瞧二家公司上市案，預計第3季掛牌上市，倚天酷碁亦將於4月17日召開上市審議會。展望今年，預計有SaaS數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等「創新+永續」的相關產業公司將陸續申請創新板上市。

另截至2月底為止，創新板合格投資人戶數已超過11萬2千戶，其中自然人合格投資人戶數更已突破4.5萬戶。證交所將持續「造市」及「做勢」，除辦理合格投資人競賽獎勵活動外，並加強機構投資人引資及鼓勵創新板上市公司辦理財務業務說明會。未來也會適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，企盼吸引好公司留在台灣資本市場，也讓投資人可以買到好股票。