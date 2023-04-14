國安基金退場首日漲逾百點 阮清華：顯見台股相當穩健
國安基金昨天拍板退場，結束275天史上最長護盤任務。對此，財政部政務次長、國安基金執行秘書阮清華今（14）日指出，今天台股的表現大家有目共睹，非常好，甚至有一段時間的漲幅超過1%，顯見台股相當穩健，對未來大家要有信心。
國安基金昨日召開第1季例會，決定即起結束護盤，今日台股大漲124.67點，對此阮清華面對媒體詢問時表示，今天漲得很好，漲了120多點，大家對市場的信心很強。
至於如何避免國安基金退場影響股市？阮清華說，國安基金退場會很小心，會看整個市場狀況，時間會拉得比較長，也會儘量以不影響市場為原則。阮清華強調，這部分將回歸市場機制，第1季國安基金就沒有再進場，大家不用擔心，這部分會做好充分規劃，也會看市場情況，適時的釋出。
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