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雷虎解禁首日飆天價 這檔也跟著亮燈漲停飆上1年多新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

雷虎（8033）今（14）日解除處置，股價開高後直衝上漲停71.9元鎖死，再創下歷史天價，多檔軍工股續漲，同樣具有無人機題材中光電（5371）也是大漲表態，股價開高後衝上漲停78.2元鎖死，漲停及市價買單超過11,000張，股價寫下去年1月以來的新高價。

軍用商規無人機國家隊成軍，中光電子公司中光電智能機器人（CIRC）的監偵無人機及微型無人機款產品，是所有中選公司中唯一的科技大廠。

中光電智能機器人專攻無人機，熱顯像技術大廠Teledyne FLIR的巡檢無人機ODM產品已在去年底正式量產銷售；另外，軍用雙光酬載也已量產出貨，正式交軍方使用。

中光電積極創新生意模式拓展市場版圖策略逐漸展現成效，旗下子公司中光電智能機器人鎖定無人機市場，搭上軍工題材熱潮，中光電今日以73.5元開出後衝上漲停78.2元鎖死，排隊買單超過萬張。

中光電 無人機 漲停

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