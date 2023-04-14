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國安基金退場 鄭文燦：不會影響股市

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國安基金昨天拍板退場，結束275天史上最長護盤任務。對此，行政院副院長鄭文燦今（14）日指出，現在經濟股市外資各方面都平穩，委員會決定要退場，退場也會採取「來無影去無蹤」的方式，不會影響到股市。

台股回穩，國安基金結束史上最長275天護盤。國安基金昨召開會議，考量國安基金已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，護盤以來台股累積漲幅13.29%，決議即日起停止執行安定市場任務。外界關注國安基金退場，是否會影響市場。鄭文燦今日出席活動時被問及有關國安基金退場是否影響市場？

鄭文燦說，國安基金進場與退場時間點的選擇是經過共識決，去年7月為了消除不必要的市場因素，因此進行護盤築底，現在經濟、股市、外資等各方面都平穩，委員會決定要退場，而退場也會採取來無影去無蹤的方式，不會影響股市。

國安基金 護盤 鄭文燦

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