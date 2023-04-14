4/14【早晨財經速解讀】標普再創波段高 國安基金退場大賺15% 台股誰來接盤?
國安基金昨（13）日召開第1季例會，決定即起結束護盤，終結本次共275天、史上最長護盤任務，總計投入545.08億元，金額為史上第三高，帳面未實現獲利79億餘元，加上獲配股利4億餘元，合計獲利83億餘元，投報率15%。
至於如何避免國安基金退場影響股市？財政部次長、國安基金執行秘書阮清華說，「國安基金退場會很小心」，會看整個市場狀況，時間會拉得比較長。官員說，國安基金持股不會立即出脫，會秉持「來無影，去無蹤」的操作策略，避免衝擊市場。
法人表示，國安基金此時退場對台股具正面意義，意味後續並無重大系統性風險或利空，也代表對市場有信心。台指期夜盤昨天小漲約41點。
國安基金委員會昨天也通過今年第1季季報，季報顯示，第1季沒有花錢進場買股護盤，由於台股今年從元月行情飆漲千點後，指數持續高檔震盪，今年以來迄昨天止加權指數累計漲幅已有11%多，國安基金持股部位也從去年第4季季報帳面小虧11億餘元，翻正為未實現利益79億元。另外，應收帳款至3月底有現金股息2億多元，且後續持股標的公司若有決議股息配發，還會繼續增加國安基金的股息收益。
國安基金委員會議指出，去年7月13日起執行護盤任務以來，最近全球通膨升息放緩，國際股市回溫，護盤期間台股累計上漲1,854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半指數19.32%，優於美股的道瓊、那指及標普三大指數及韓、日、陸、港等主要股市，顯示國安基金確有發揮穩定市場及激勵投資信心成效，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」的護盤需要條件。
阮清華說，國際間雖仍有通膨、地緣政治等不確定因素，但目前有逐漸趨緩的跡象，對經濟的影響也逐漸淡化。很多外資機構上調今年的經濟成長率，世界貿易組織（WTO）也上調今年的貿易量，顯示全球逐漸往好的方向走。
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