台股帶量下殺 悲觀派法人：修正壓力大 低點恐下探此位置

台股今日帶量跌破5、10日線，悲觀派法人最新報告提醒，財報惡化、半導體庫存創高，加上信貸緊縮恐壓抑下半年旺季效應，第2至3季指數將有修正壓力，低點下探12,600點附近，建議此刻以增持現金或防禦型操作為主。

投顧法人分析，台股去年第4季獲利年減45%，惡化程度直逼2011年第4季，當時適逢美債降評與歐債危機雙重利空；若扣除台積電（2330），台股單季獲利衰退幅度高達70%，劇減程度僅次於2008年金融海嘯當時水準。

雖然財報是過去式，且股價總是反映未來，但以製造業為主體的台股，獲利動能隨美國製造業波動來看，目前PMI延續去年來的下行格局並持續探底，加上「新訂單相對庫存比例」未出現顯著反彈，難以斷言上季是否為本波獲利谷底。

另一方面，全球半導體去年第4季庫存天數由前一季110日跳升至131日，並創歷史新高，且較正常庫存水準77日高出約2.5個標準差，意味過去一年的庫存調整未如預期順利。

其中，手機應用端庫存持續惡化，且伺服器與電競應用端的庫存去化未如想像中順利，法人評估，每當半導體庫存天數較正常水準高出約2個標準差，均預告接下來半導體族群(扣除台積電)獲利至少衰退四成起跳，而截至上季，半導體庫存已連四季超出平均2個標準差，意味今年上半年獲利將顯著衰退。

法人認為，台股本波彈升除反映資金行情外，市場對下半年旺季效應樂觀期待亦為關鍵，但上月歐美銀行接連爆雷，凸顯全球央行暴力升息導致利率倒掛的後遺症已經顯現，銀行業自主性緊縮放貸業務，連帶影響企業籌資成本與消費者借錢揮霍意願，最終導致下半年終端消費動能不如預期。

法人研判，本波資金行情難以順利轉為回升行情，預告第3季前指數將有修正壓力，建議增持現金或防禦型操作，待基本面真正落底與評價面適度修正後再轉為積極型操作，並維持原先看法，即台股接下來將先蹲後跳，低點下探去年12,600點低點附近，第4季再反彈至14,500點以上。