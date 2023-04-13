台灣科技股今年以來超會漲 未來持續看好

科技股表現強勢，台股基金今年來超會漲，法人持續看多後市。台股今年以來漲幅已在全球名列前茅，逾九成台股基金更是打敗大盤，今年以來的漲幅幾乎都是從一成起跳。

理柏（Lipper）統計，今年年初到4月11日，以新台幣計算，以單國基金來看，都是台股基金的天下。日盛MIT主流、日盛新台商、野村高科技、野村 e科技這四檔基金漲幅都超過30%。

摩根投信分析，受惠於今年以來成長股輪動與基本面改善，台灣科技股強勢反彈，帶動台股表現亮麗，在全球主要區域與國家股市中表現領先。台灣領先指標改善，台股未來仍然看好，台灣科技股更將持續受惠於全球創新題材。

摩根投信指出，去年9月以來台灣景氣燈號已連續六個月維持低檔（黃藍燈與藍燈），但歷史經顯示，燈號連續轉藍，通常已伴隨底部訊號浮現，台股後半年與後一年表現可期。

此外，摩根投信認為，電子股庫存去化接近尾聲，人工智慧（AI）、雲端服務與高速運算等創新科技題材長線趨勢不減，台灣相關科技題材有望接棒起飛。

就全球科技趨勢來看，富達投信表示，隨著通貨膨脹放緩，全球央行升息近尾聲，資金再度流入科技股，近三個月全球科技股表現優異。展望未來，看好科技產業持續推陳出新的成長動能，包含半導體產業、物聯網及工業自動化等雲端軟體運用等題材。