宅在家學習網4月推電子式下單交易介紹 並分享金融教育校園講座影片

臺灣證交所建置最適合股市投資人，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能在第一時間掌握證券知識及風險控管資訊。2023年4月推出圖文並茂的電子式下單交易，及開盤前大量取消將納入暫緩開盤說明，還有證交所至國立金門大學辦理金融教育校園講座的實況影片，內容豐富而多元。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識圖書館單元，新增電子式下單交易介紹。電子式交易具有「交易流程最迅速、交易策略易執行、隨時隨地可下單、交易成本最低廉」等特性，讓投資人可以透過網路下單，凸顯電子式交易不受地域限制的優勢。另外，開盤前大量取消將納入暫緩開盤說明，自2023年3月20日起，開盤前1分鐘 取消及變更買賣申報數量達該有價證券開盤前買賣申報數量之30%以上時，亦納入暫緩開盤撮合，以避免開盤前出現大量委託後撤銷委託，影響投資人對市場行情之判斷。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，並於3月13日至31日辦理的「宅在家學習網 好禮都兔YOU」徵文活動，熱騰騰的得獎名單已出爐。而「證夯快訊」有最即時、最Hito的投資人教育宣導活動訊息，及最完整的活動影片呈現。

新增國立金門大學校園金融教育實體講座實況影片，首先由證交所市場推廣部經理陳欣昌就「台灣資本市場與ESG永續發展」議題為同學解惑，同時，敬邀證期局局長張振山主講，分享投資理財的重要性及在學習投資前的應注意事項。會中安排由證交所總經理簡立忠主持，與張振山及證基會董事長林丙輝，與師生面對面進行產學交流，第一手的活動訊息及競賽實況影片，讓無法實際參與活動的人，能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。

證交所為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，自2021年8月30日推出「瘋存股想入市 宅在家學習網」至今，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾35萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識的輔助教材。「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將於「圖書室」單元推出外國企業來台上市說明；「證夯快訊」部分，有最即時的活動訊息及最完整的活動影片呈現。

宅在家學習網採用最新響應式網頁設計（RWD），能在不同裝置上自動調整版面及圖文位置大小，不只是電腦，使用行動裝置手機、平板電腦等都能順暢閱讀。同時，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂、由淺入深的設計理念，將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新觀感，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家讓聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，瘋存股想入市 宅在家學習網專網（https://shl.twse.com.tw/）是初入股市投資人學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。