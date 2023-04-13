護盤275天史上最長！ 國安基金今宣布退場

國安基金去年7月進場護盤，到今天已經275天，為史上最長天數。國安基金第一季例會於今（13日）召開，並於會後公布最新財報。財政部表示，本日國安基金召開今年第一季例行委員會議，就本基金安定市場任務動用資金之執行情形及近期國內外政經情勢等因素進行充分討論，決議後即日起停止執行安定市場任務，國安基金確定退場。

財政次長阮清華表示，國安基金去年底投入545億元，今年第一季未加碼，至今帳面為正數。

財政部表示，近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量本基金自111年7月13日起執行安定任務迄今，臺股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29%，僅次於美股費半19.32%，優於美股（道瓊、那指及標普）及韓、日、陸、港等主要股市，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條之「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。

經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。本基金幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。