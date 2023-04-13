台股下跌128.21點 三大法人賣超125.88億元

時序進入第二季，這個時候年報已在三月三十一日完全揭曉，去年第四季全體上市櫃公司淨利五八八八億，這是二○二○年第二季以來最差的數字，造成第四季獲利減半的幾個重要因素，大致不出如下幾個產業。

2023-04-13 14:06