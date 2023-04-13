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台股下跌128.21點 三大法人賣超125.88億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股13日由權王台積電（2330）領跌，指數開低走低終場收15,804.76點，下跌128.21點，三大法人賣超125.88億元。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台股13日由權王台積電（2330）領跌，指數開低走低終場收15,804.76點，下跌128.21點，三大法人賣超125.88億元。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

台股今（13）日由權王台積電（2330）領跌，千金股跌勢重，觀光股、航運股及軍工股等為盤面上撐盤要角，指數開低走低終場收15,804.76點，下跌128.21點，成交量2,534.18億元；三大法人賣超125.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超87.92億元，投信賣超5.65億元，自營商賣超（合計）32.31億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.81億元，自營商（避險）賣超23.49億元。

台股早盤以15,888.63點開出，一度拉至15,913.2點，但隨著電子權值股拉回，部分漲多股也回檔休息，盤面上由觀光股撐盤，另外，軍工股也有表現，儲能相關股則是有漲有跌，不過，重電股華城（1519）、中興電（1513）、士電（1503）拉回，台積電跌勢擴大，收在510元，下跌10元，失守季線，台股終場收在15,804.76點，跌幅0.8%。

台股 三大法人

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