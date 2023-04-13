永豐金證券攜手證交所 舉辦主題式業績發表會

各國疫情趨緩及防疫措施持續放寬，除觀光產業迎來一波波報復性需求，各產業供應鏈逐步回歸正常進入復甦態勢。永豐金證券與臺灣證券交易所共同舉辦「疫後復甦展望」主題式業績發表會，聚焦疫後產業復甦情形。

永豐金證券表示，市場漸回復信心。以台股獲利來看目前整體評價合理，待景氣重新翻揚，可望重回多頭走勢。

「疫後復甦展望」主題式業績發表會為期三天的活動，邀請中華經濟研究院陳馨蕙進行專題演講，讓投資人更了解內需產業的未來發展趨勢，並探討相關的投資機會和挑戰。並邀請5家上市公司參與，分享過去經營成果及未來營運展望，這場疫後展開的純實體活動，吸引約200人次參與。

陳馨蕙指出，疫情解封後報復性消費，內需威力大爆發，加上普發6,000元現金，預期2023年零售、觀光及餐飲等內需產業業績可望維穩上揚。不過疫情帶來產業快速轉型與商業模式的改變，已使部分內需產業出現中長期結構改變，例如宅生活強化了宅經濟的消費習慣，在疫後時代相關業者也必須做出調整來適應這變化。三天的活動邀請多家上市公司參與分享，涵蓋餐飲、旅遊、自行車、IP產業、風電等產業。

永豐金證券表示，近期美國市場雖受到銀行擠兌、倒閉等風波影響，市場擔心金融風暴可能再現，主管機關出手拆彈，中小銀行擠兌的連鎖風暴已趨緩，加上預期通膨可望下降，市場也漸回復信心。以目前台股的獲利來看，目前整體評價合理，待景氣重新翻揚，台股可望重回多頭走勢，目前看好如解封消費概念股、電力供應鏈及車用或IP相關都是值得留意族群。

永豐金證券表示，舉辦業績發表會目的在為投資者提供一個交流平台，為產業發展注入更多的動力及多元投資面向，發掘具有投資價值的企業。本次活動之簡報內容影片將上傳至雲端，網址為http://webpro.twse.com.tw投資人可隨時聽取簡報內容。