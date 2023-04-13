台積電重挫10元 台股下跌逾百點收15,804點

台積電（2330）今日重挫10元影響大盤，台股今(10)日終場收盤為15,804.76點，下跌128.21點、跌幅0.8%，成交量為2,534.18億元。巴菲特接受外媒訪問時表示，去年因擔心地緣政治風險而決定減碼台積電，短期不考慮再投資，台積電今（13）日跌破季線，收盤下跌10元至510元、跌幅1.92%。法人表示，法說會前台積電可能會維持弱勢整理，中長線來說，相對看好網通與水泥族群未來走勢，而今日較強勢的軍工族群，則因為表現相對分歧，因此須關注其基本面，否則有風險偏高的疑慮。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，這次整體營收來說，半年仍呈現疲弱格局，上市櫃衰退超過一成左右，但產業部分還是有不同表現，其中觀光、網通、生技、水泥等產業表現較好。

蔡明翰說，目前角度來看，相對較看好網通與水泥產業表現，因為網通族群，第2、3季陸續會逐步進入旺季，業績面有機會持續加溫，所以業績面還有機會持續走高，水泥產業則是經過去年相對弱勢格局，今年開始業績面逐漸轉佳，從過去紀錄來看，業績轉佳之後應該都會有波段行情。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的有：寶雅、東哥遊艇。

今日成交量大的強勢股：中工、漢翔、華航、台船、三商壽、華孚、長榮航、亞力、精剛、寶一。

今日成交量大卻走跌者：中興電、大亞、緯創、華城、士電、華邦電、盛達、三陽工業、晶豪科、廣達。

今日成交金額大且走高者：華孚、漢翔、全訊、合一、飛宏、亞力、營邦、中工、寶一、中裕。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：中興電、華城、緯穎、聯發科、創意、台積電、士電、南電、欣興、群創。