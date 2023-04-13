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台積電重挫6元跌破季線 高層3月加碼自家股票逾百張

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

巴菲特接受外媒訪問時表示，波克夏投資台積電（2330）的責任歸他，去年因擔心地緣政治風險而決定減碼，台積電今（13）日跌破季線，盤中下跌6元至514元、跌幅1.15%。台積電高層3月加碼自家股票共逾百張，其中，總裁魏哲家帶頭買進最多。

法人表示，但目前角度來看，可能法說會前還是維持弱勢整理格局，投資人可待確認法說會內容後，再行考慮介入。因為現在營收不如預期，市場擔心業績面有大幅轉弱的可能性，若法說會可以釋出全年營收對比去年維持正增長，加上庫存消化慢慢回到正常水位，那就代表第3季可能有望，股價就有表現機會。

巴菲特12日接受CNBC訪問時說，波克夏投資台積電的責任歸他。他說，去年第4季決定大幅減碼台積電ADR，是因為擔心中國大陸與台灣之間的地緣政治緊張局勢，他說這種情況不在他們的控制範圍內。

台積電高層3月時加碼自家股票共逾百張，其中又以總裁魏哲家帶頭買進46張最多，其他高層也跟著買進，合計3月台積電高階管理層共加碼力挺自家股票共104張。

台積電

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