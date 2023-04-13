國安基金例會今下午5點召開 市場關注是否退場和績效

國安基金去年7月進場護盤，到今天已經186個交易日，國安基金例會將於今天下午5點召開，並於會後公布最新財報。財政次長、國安基金操盤手阮清華今天表示，國安基金例會會就國內外政經情勢討論是否有續留必要及護盤績效。

阮清華今早表示，今天下午的國安基金例會會就國內外政經局勢討論兩大主題，一是市場關心的國安基金退場與否，二是國安基金至今績效，他說，更進一步狀況，還需待例會討論後公布。

今年開始台股小幅反彈，大盤指數在萬五到萬六關卡間震盪，日均成交量也有突破2千億元，顯示台股市場逐漸有回溫跡象，金管會也在今年2月底解除四大救市措施。

但國際金融市場仍潛藏危機，歐美銀行日前因美國快速升息連環爆雷，全球經濟狀況尚未大幅好轉，仍存在隱憂。

美國昨晚公布2月CPI月增率從0.4%減速至0.1%，低於市場預期的0.2%，年增率從6.0%降溫到5.0%，低於市場預期的5.1%。核心CPI月增率從0.5%減速到0.4%，符合市場預期的0.4%，核心CPI年增率從5.5%升至5.6%，也符合市場預期。

市場分析此次美國通膨低於預期是因為能源價格下跌，但通膨並未顯露出廣泛降溫的趨勢。

CPI低於市場預期，致美股開盤拉高後漲幅快速收斂到平盤上下震盪，但午盤過後在Fed（美國聯準會）公布3月會議紀錄顯示，內部預測指出今年年底美國經濟可能出現溫和衰退（mild recession）後，美股再次下殺最後小跌作收，台股今開盤受影響，目前呈現開低走低格局。