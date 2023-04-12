BOSCH台中旗艦店開幕 標榜打造美好生活深化感官體驗

BSH博西家電旗下歐洲百年家電領導品牌BOSCH，升級打造台中旗艦品牌體驗中心今(12)日開幕營運。體驗中心位於台中巿西屯區新市政中心，標榜結合「家、生活、朋友」三設計元素，推動美好生活體驗行銷。

這間體驗中心占地70坪，BOSCH想藉此傳達家電並不僅是實用，而是可以在生活中享受片刻寧靜與美好的理念，並以「生活、精緻、品質、創新」為調性，忠實呈現品牌精神。

BOSCH於2019年搶先全球，在台灣推出洗碗機「90天滿意保證」及「免費專人到府安裝評估」，至今已有逾3萬人參與活動，頗受消費者好評，締造台灣平均每15分鐘就多一位消費者選擇BOSCH洗碗機的佳績。

博西家用電器品牌暨通路行銷部副理謝珮琪指出，BOSCH透過打造美好生活體驗，不只追求市占率，搶占消費者心占率更是關鍵，台灣博西家電成長率，已躍進博西家電集團全球排名前段班。

新開幕的台中旗艦品牌體驗中心，不僅精心規劃多個展示區域，能依序體驗BOSCH各式家電的性能，更特別邀請到台中被Vogue雜誌喻為神秘預約制餐廳、精緻歐陸料理「露Dew-chef's wine and gourmet」。

由執行主廚徐愷濃Hank親身演繹使用BOSCH廚電，復刻創辦人何以廷漫遊德國旅程下，所創作的多道慕尼黑創新料理。

餐點裡包括不可缺少的德式酸種馬鈴薯麵包，以及傳統又現代的豬肉排，分別透過BOSCH 8系列微波蒸氣烤箱，在烘烤的過程增加微波功能，加速料理時間，並透過蒸氣使麵包達到表殼酥脆，而內部保持蓬鬆口感。

謝珮琪表示，BOSCH 8系列蒸烤爐使用獨家三點食物探針，將探針插入肉排，核心溫度設定在57度，就能達到如舒肥料理般軟嫩多汁的口感，再透過4D熱風技術，表面受熱均勻，全程不需翻面，即可完美上色鎖住肉汁。