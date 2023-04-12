郭台銘訪日要建立穩固合作平台 連結堅實的產業供應鏈

鴻海（2317）創辦人郭台銘「科技經濟開拓之旅」，今（12）日啟程前往第二站日本，首日與經團連副會長久保田政一會面，並與前自民黨幹事長、眾議員甘利明共進晚餐。台灣的地緣關係和產業交流，與日本始終緊密。近年亞太地區的局勢與穩定， 對於雙方具有重要意義。

為了實踐穩定發展的願景，並強化台日之間的合作，郭台銘 今日早上啟程，前往日本，進行為期3天的訪問，延續首站美國行的成果。此次日本行，郭台銘將拜會日本政要，聚焦台、日雙方未來在產業及其他面向深層合作。

郭台銘表示：「台日關係基於地緣、歷史和產業連結，始終是緊密的，而亞太 地區的局勢與穩定，對於彼此都是無比重要。」此外，郭台銘也將拜訪日本重要的產經組織以及政策研究單位，針對國家施政 方針、經濟結構及社會整體政策規劃深入交流。

今天下午四點，郭台銘拜會「日本經濟團體連合會」，與經團連副會長久保田 政一會面，針對全球景氣交換看法。久保田提到，大家都持保守心態看待。另外，對於如何復甦日本經濟，他們將建議首相，引進創新科技及鼓勵創業人 才，引導日本產業轉型升級。

當晚，郭台銘緊接著與自民黨前幹事長、眾議員甘利明共進晚餐。雙方對於產 業走向、AI、半導體、全球供應鏈等問題，及日本將推出的刺激景氣方案與日 幣幣值的穩定度等經濟議題，交談熱絡。

郭台銘訪日的重要意義在於，期望藉由日本政界及學界的拜會，延續「科技經濟開拓之旅」，建立更具韌性的社會環境。郭台銘強調，此行目的，期盼能在台日友好的基礎下，建立穩固的合作平台， 並為亞洲地區連結堅實的產業供應鏈。

近年來，台灣社會面臨人口結構的高齡化和少子化，已成為國安問題，結構因素包括：經濟環境改變生活成本，為了強化台灣的永續發展、改善勞動環境和調整人口結構，都是未來台灣發展的關鍵。相對地，日本也面臨類似的問題， 在與台灣同樣的道路上努力。因此，台日雙方如何共同合作永續人才永續，自然也列為本次開拓之旅的重點。

郭台銘的日本行，還將聚焦在青年創業以及高齡化等經濟、民生議題，希望借 鏡日本政府施行的勞動力政策，以及吸引人才的經驗，為台灣未來在人才培育 及相關創業政策制定時，開創出更多的可能性，並與日本共同建立完整的產業 技術創新人才中心。

除此之外，在拜會商界與學界時，將著重在自由民主、資本經濟以及改善投資 環境等相關政策的制定。有關經濟、醫療照護和人才資源等政策擬定方向，尤其為重中之重。另外，針對高齡化及少子化問題，包括：如何調整社會體質、 稅務規劃、政府財政等，也將有充分的討論。