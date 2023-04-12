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4月13日實施宏遠等兩檔恢復信用交易 泰豐等七檔暫停信用交易

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所依據有價證券得為融資融券標準第4條、證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及第23條規定，審核上市公司(不含資本額100億元以上及金融保險業)公告並申報2022年度財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易的有價證券調整名單有：泰豐（2102）等七檔暫停信用交易，宏遠（1460）等兩檔恢復信用交易。

1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券共有七種：泰豐、麗臺（2465）、東森（2614）、晟鈦（3229）、台端（3432）、光麗-KY（6431）、ABC-KY（6598）。

2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易的有價證券共有兩種：宏遠、首利（1471）。

3. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，惟前已因列為變更交易方法而暫停融資融券交易，繼續暫停者共有兩種：三洋實業（1472）、科風（3043）。

證交所說，調整作業自2023年4月13日起實施。

融券 淨值

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