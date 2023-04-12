讓退休帳戶金額達到最大 專家：投入低成本指數基金成功機率最高

我們家如何看待投資

我一開始的職業是挑選可以投資的股票。當時我們只有幾檔股票，多數是大公司，像是波克夏海瑟威、寶僑家品（Procter & Gamble），也有幾支我覺得價值很高的小型股票。回到二十多歲那段時期，無論何時，我大約都會持有二十五檔股票。

我不太確定我的選股績效如何，有打敗大盤嗎？我不確定。就像多數試著投資的人一樣，我的成績不怎麼樣。無論如何，我已經改變觀點了，現在我持有的每檔投資標的都是低成本的指數基金。

定期定額最容易成功

我完全不反對主動式選股策略，無論你是自己操盤，還是把錢交給主動式基金經理人。我想有些人的表現確實會超越市場平均報酬，但真的很難，遠比多數人認為的還難。

假使我必須總結個人的投資觀點，那就是：每一名投資人都應該選擇一套策略，它有最高的機率可以成功實現目標。而且我認為對多數投資人來說，定期定額投入低成本指數基金，長期成功的機率最高。但這不意味著指數化投資永遠可行、不代表它適合每個人，也不代表積極選股注定一敗塗地。總體而言，這門產業已經變得過度執意選邊站，特別是那些強烈反對主動投資的人士。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》) 打敗市場應該很困難，成功機率應該很低，若非如此，人人都可以辦到；要是人人都可以辦到，就沒有機會可言。所以，絕大多數想要試著打敗市場的人都沒有成功，應該沒有人會驚訝。（統計數字顯示，截至二○一九年的十年間，八五％大型主動式經理人並未打敗標準普爾五百指數。）

我認識一些人，他們認為試圖打敗市場是瘋狂的行徑，但他們鼓勵小孩追求難以實現的目標，試圖成為職業運動員。只能說人人各有己見。人生就是在碰運氣，但我們對機率的看法不盡然相同。

多年來，我漸漸認識到：如果我們持續投資低成本指數基金幾十年，讓資金複利成長，就有很高的機率可以實現家庭財務目標。這套觀點有很大一部分來自我們不亂花錢的生活方式。

要是你無須冒著試圖超越市場的額外風險就可以達成所有目標，那麼冒險的意義何在？我承擔得起當不成全世界最頂尖的投資人，但受不了成為最糟糕的投資人。每當我一往這個方向想，對我們來說，購買指數基金並持有到底的選擇就是一件理所當然的事。我知道不是人人都會同意這套邏輯，特別是我有些朋友的職責就是要打敗市場。我尊重他們的工作。不過這種方式對我們才可行。

簡單投資不必複雜

我們將每一筆薪水投入這些集結美國股票與國際股票的指數型基金。我們沒有訂定目標，反正就是把花剩下的錢拿去投資。我們在同樣的基金裡讓退休帳戶的金額達到最大，也將錢存入為兒女開立的五二九大學儲蓄帳戶（529 College Savings Plan）。

大致就是這樣。實際上，我們所有的淨資產就只有一間房、一個支票帳戶和一些先鋒指數基金。

對我們來說，不需要搞得比這些做法更複雜。我喜歡保持簡單。我根深柢固的投資信念就是，為投資付出的心血與投資結果幾乎毫不相關。理由在於，這個世界是由長尾所驅動，也就是極少變數會產出極大部分的結果。無論你多麼努力嘗試投資，只要你錯失兩、三件實質影響投資策略的事情，結果就不會太好。

反之亦然。簡單的投資策略只要捉住幾件攸關策略成功的關鍵，就能發揮很好的作用。我的投資策略不仰賴挑選正確產業，或掌握下一場經濟衰退的時機，而是高儲蓄率、耐心與認定全球經濟將在未來幾十年創造價值的樂觀心態。我幾乎窮盡所有投資心力思考這三件事，特別是我可以自己掌控的前兩件事。

我改變過去的投資策略，所以當然未來也有可能會繼續改變。

但無論我們如何儲蓄或投資，我很確定我們永遠都以財務獨立為目標，也永遠都會盡一切努力讓晚上可以睡好覺。

我們認為這是終極目標：熟悉致富心態。

但是人人各有己見，沒有人真的是瘋子。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》作者：摩根．豪瑟 譯者：周玉文）