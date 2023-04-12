重電三雄股價頻創新高該下車了嗎？法人：有機會續攻但要留意一訊號

重電三雄中興電（1513）、華城（1519）、士電（1503）等3月營收表現亮眼，加上電價上漲等題材助攻，推升股價頻頻刷新歷史新紀錄，同時也帶動電力相關股的漲勢，到底漲翻天的儲能、電力相關概念股還能不能追？法人認為，在趨勢方向下題材熱度將延續，是有機會再上漲，但短線漲多且爆量下，建議獲利先調節，待拉回至月線附近再進場。

重電三雄營收報喜，士電、中興電、華城3月營收受於台電強韌電網計畫，加上綠能產業興起帶動的商機，三家公司都交出亮眼的營收表現；華城3月營收10.49億元，月增241.92%，年增84.09%，單月創下同期新高；累計今年第1季營收15.4億元，年增10.4%；今年主要成長動能包括台電汰舊換新設備及強韌電網計畫、拓展變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備等。

中興電3月營收20.82億元，月增5.07%，年增5.37%；今年第1季營收58.41億元，年增23.25%，創下同期新高；士電3月營收31.85億元，月增21.17%，年增15.45%，今年第1季營收89.73億元，年增16.01%，單月及第1季雙創歷史同期新高。

中興電受惠於台電強化電網韌性建設計畫、新能源市場發展、高科技產業擴廠等，推升GIS需求大增，且以161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS）取得台電近180億元訂單，整體GIS在手訂單超過272億元，加上台電打造分散式電網，其主要變電設備為345KV，中興電市占率超過8 成，將是最大受惠業者。

華城今（12）日以95元開高後走高衝上漲停96.8元鎖死，再創歷史新高價；士電以91.8元開高，盤中衝上漲停96元鎖死；中興電以110元開高後一度拉升至117元，再創下史新高，盤中漲幅逾6%；另外；亞力（1514）、樂事綠能也亮燈漲停。

儲能及電力相關個股成為盤面上的強漲亮點，且統計中興電本周漲幅已超過2成，本周以來成交量超過20萬張；華城近兩周股價漲幅近4成，本周以來成交量超過5萬張；士電本周漲幅也超過17%。

到底近期漲勢強勁的儲能、電力相關股後續還能強多久？還能不能進場追？或是該賣出？進場的買點在那裡？都是市場關注的焦點，法人認為，題材熱絡，且是未來的趨勢方向，股價有機會再上漲，但要留意停損及停利的訊號。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，電價調漲等題材進一步激勵相關電力股的表現，以目前櫃買市場仍然強勢的情況來看，題材熱度仍在，但是，若出現帶量跌破5日線的情況，則要留意停損及停利。

盈利投資公司董事長鍾國忠表示，儲能電力題材的趨勢方向正確，相關個股有機會再往上走，但是短線漲幅已高下，需要先換手整理，以中興電來看，近兩周上漲2成，周成交量超過20萬張，根據過往經驗，周成交量放大的次周股價將出現整理的可能性高。

鍾國忠說，華城也有同樣的周成交量放大的情況，加上股價將衝百元關卡，在短線漲幅已高下，建議獲利先調節，等拉回至月線附近再承接，是比較安全的操作方式。

鍾國忠強調，水電相關題材在第2季勢必還是重點，在政策題材的加持下，未來有機會再上漲，只是短線漲多，需要換手整理後再攻；另外，3月營收及財報題材，有轉機的PA、面板、記憶體等類股也值得留意。