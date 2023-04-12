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榮剛、漢翔大漲 法人：軍工股可關注這些標的

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
榮剛董事長王炯棻。記者蘇健忠攝影／報系資料照
榮剛董事長王炯棻。記者蘇健忠攝影／報系資料照

榮剛（5009）三月營收創史上單月新高，今（12）日盤中一度衝至漲停60.5元，帶動國防與軍工概念股漲勢，精剛、漢翔、中興電、jpp-KY、高僑等盤中漲幅皆愈5％，其中，漢翔股價更是跳空開高走高，一度衝達47.75元，寫下歷史新高價。法人指出，軍工股標的挑選可以營收佳、股價維持五日均線以上的股票。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，軍工股之後有機會維持成長，目前趨勢來看為市場不可或缺的題材，看法維持正向，標的選擇以營收向上走，股價線型維持在五日均線以上的股票，可以偏多操作。

榮剛自去年3月以來已連續一年每月均達10億以上營收，今年3月營收更來到12.4億元，較2月大幅成長17.11%，並締造單月歷史新高紀錄，再次突顯成長優勢。榮剛表示，目前接單暢旺，在手訂單仍維持八個月以上，其中，航太、能源及油氣等高毛利鋼品表現有顯著成長，ESR、VAR等認證材接單金額較上季及去年同期成長，已占整體接單近六成，整體獲利表現值得期待。

國防軍工概念股：榮剛、精剛、漢翔、中興電、jpp-KY、高僑、寶一、晶豪科、晟田。

營收 榮剛 漢翔

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