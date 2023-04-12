重電三雄營運報喜 華城、士電飆漲停、中興電也大漲
重電三雄營收報喜，士電（1503）、中興電（1513）、華城（1519）3月營收受惠於台電強韌電網計畫，加上綠能產業興起帶動的商機，三家公司都交出亮眼的營收表現，激勵今（12）日股價強漲華城率先衝上漲停鎖死，再創歷史天價，士電也跟進亮燈漲停，中興電盤中漲幅逾半根停板。
華城3月營收10.49億元，月增241.92%，年增84.09%，單月創下同期新高；累計今年第1季營收15.4億元，年增10.4%；今年主要成長動能包括台電汰舊換新設備及強韌電網計畫、拓展變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備等。
士電3月營收31.85億元，月增21.17%，年增15.45%，今年第1季營收89.73億元，年增16.01%，單月及第1季雙創歷史同期新高；中興電3月營收20.82億元，月增5.07%，年增5.37%；今年第1季營收58.41億元，年增23.25%，創同期新高。
華城今日以95元開高後走高衝上漲停96.8元鎖死，漲停及市價買單超過8,200張，股價再創下歷史新高；士電以91.8元開高，盤中衝上漲停96元鎖死，漲停及市價買單超過8,600張。
中興電早盤以110元開高後一度拉升至117元，再創下史新高，盤中漲幅逾6%；重電三雄股價強漲，儲能及電力相關個股也是盤面上的亮點，亞力（1514）也衝上漲停46.2元漲停鎖死，追買單超過5,700張；另外，樂事綠能也亮燈漲停。
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