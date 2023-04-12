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華城3月營收創新高 股價衝漲停 電力供應概念股續強

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
圖為華城電能與車廠合作電動車充電樁。記者邱馨儀攝影／報系資料照
圖為華城電能與車廠合作電動車充電樁。記者邱馨儀攝影／報系資料照

重電三雄營收報喜，士電、中興電、華城昨日公告3月營收皆繳出亮眼成績單，今（12）日股價表現強勢，華城（1519）今日跳空開高後衝至漲停版價96.8元，上漲8.8元、漲幅10％，中興電盤中漲幅愈5％、士電盤中上漲愈8％。法人表示，漲勢相對落後的本益比相對低的個股，可能較有補漲空間。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，電力供應概念股可在題材熱度還未推燒之前，關注漲幅相對落後的標的，漲勢已高的個股則不建議再追價。因為若題材還在持續發酵，市場資金就會流向其他本益比相對較低的股票，同類股中本益比相對較低的股票，較可能會有補漲空間，標的挑選需要關注的籌碼面與技術面，當籌碼開始鬆動就是股價要開始回檔之時。

在台電強韌電網計畫、綠能產業興起下，士電3月營收創單月、首季雙創新高；中興電寫最強首季、華城單月締同期新猷，其中，華城3月營收繳出爆炸性的成長，主因為遞延訂單的認列，此外，今年主要的營收成長動能仍來自台電汰舊換新設備及強韌電網計畫、拓展變壓器外銷、太陽能、風力發電及儲能系統等綠能設備。

電力供應概念股：華城、中興電、亞力、旭隼、士電、東元、大亞、樂事綠能、華電網。

營收 華城 綠能

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