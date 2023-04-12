富邦期貨：萬六上方賣壓較大 整體盤勢處於選股不選市
美國3月消費物價指數即將公布，由於可能影響聯準會接下來升息路徑，市場觀望氣氛濃厚。紐約聯準銀行總裁及聯邦公開市場委員會副主席威廉斯表示，聯準會預計今年再升息一次，然後維持利率不變，後續調整利率的具體路徑則取決於經濟數據。在類股表現上，拜登政府表示開始研究是否有必要對ChatGPT這類人工智慧 (AI) 工具進行審查，利空衝擊 AI 概念股，美股周二狹幅震盪。
台股目前指數來到近九個月高點，儘管法人在期貨及現貨籌碼操作皆呈現偏多，同時散戶多空比及PUT/CALL Ratio 指標也顯示有利多方，但整體市場成交量能萎縮，顯示資金操作仍偏保守，短線萬六關卡上方有較大賣壓，預期整體盤勢處於選股不選市的震盪格局的機率較高。(富邦期貨/提供)
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