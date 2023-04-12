快訊

早晨財經速解讀／IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌？

巨獸蹂躪後的歐洲：回望20世紀被戰爭摧殘的歷史思辨之旅

時間地點確認！東京中目黑人氣咖啡ONIBUS 月底開台灣1號店

富邦期貨：萬六上方賣壓較大 整體盤勢處於選股不選市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

美國3月消費物價指數即將公布，由於可能影響聯準會接下來升息路徑，市場觀望氣氛濃厚。紐約聯準銀行總裁及聯邦公開市場委員會副主席威廉斯表示，聯準會預計今年再升息一次，然後維持利率不變，後續調整利率的具體路徑則取決於經濟數據。在類股表現上，拜登政府表示開始研究是否有必要對ChatGPT這類人工智慧 (AI) 工具進行審查，利空衝擊 AI 概念股，美股周二狹幅震盪。

台股目前指數來到近九個月高點，儘管法人在期貨及現貨籌碼操作皆呈現偏多，同時散戶多空比及PUT/CALL Ratio 指標也顯示有利多方，但整體市場成交量能萎縮，顯示資金操作仍偏保守，短線萬六關卡上方有較大賣壓，預期整體盤勢處於選股不選市的震盪格局的機率較高。(富邦期貨/提供)

聯準會 期貨 升息

延伸閱讀

擔憂生成式AI危害過大 美中都考慮制定相關規定

新單字Macroning 諷馬克宏賣歐求榮 白宮：仍對美法關係有信心

華爾街日報記者遭俄關押 美認定不當拘留

影／拜登來訪前夕！北愛爾蘭示威者「投擲汽油彈襲擊警車」

相關新聞

4/12【早晨財經速解讀】 IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌?

美股周二變動不大，投資人正觀望今天公布的消費者物價指數，以找出聯準會（Fed）是否還會升息的線索。科技股下跌，大型科技股領跌，反映Fed 5月升息機率上升，公債殖利率走揚。

櫃買強勢 資金轉進中小股

台積電營運未如預期，衝擊昨（11）日股價跳空開低，終場雖守住月線，但半導體指數承壓，市場資金轉進中小績優股與非電族群，加...

0056規模創高 衝上2,000億

國內第一家高股息主題ETF「元大高股息」（0056）再度締造新猷。在走過多空循環、100%填息、指數與時俱進、8%高殖利...

富邦期貨：萬六上方賣壓較大 整體盤勢處於選股不選市

美國3月消費物價指數即將公布，由於可能影響聯準會接下來升息路徑，市場觀望氣氛濃厚。紐約聯準銀行總裁及聯邦公開市場委員會副...

四家財報難產 面臨下市下櫃

金管會昨（11）日公布共有四家上市櫃公司未如期交出2022年財報，恐面臨下市或下櫃的危機。其中包含上市公司隆銘、上櫃公司...

全球邊境大解封…航太概念股 業績可期

全球邊境大解封，航太產業出頭天，法人看好客運復甦加上環保趨勢，飛機維修及新機訂單將持續增溫，看好漢翔、長榮航太未來在商用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦