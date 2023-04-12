4/12【早晨財經速解讀】 IMF再下調全球GDP 台Q1出口年減2成 利空不跌?

美股周二變動不大，投資人正觀望今天公布的消費者物價指數，以找出聯準會（Fed）是否還會升息的線索。科技股下跌，大型科技股領跌，反映Fed 5月升息機率上升，公債殖利率走揚。

道瓊工業指數漲98.27點，漲幅0.3%，收在33,684.79點，工業，材料，和運輸等對經濟敏感的類股提供了支撐；標普500指數微跌0.17點，報4,108.94點，標普500指數收盤前的最後幾分鐘回落，回吐了0.4%的漲幅；那斯達克綜合指數跌52.48點，跌幅0.4%，報12,031.88點。

微軟跌2.3%，蘋果（Apple）跌0.8%。

羅素2000小型股指數攀升14.15點，漲幅0.8%，至1786.59點，小型股連續兩個交易日表現優於大型股。

美國公債價格下跌，推高了殖利率。美國10年期公債殖利率從周一的3.414%上升到3.433%。對政策敏感的2年期美國公債殖利率升至4.03%。

隨著投資人為周三備受關注的通膨數據做準備，美國銀行的數據顯示，過去兩周投資人全線賣出美股。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick說：「當看到景氣循環型股票領漲時，這說明經濟衰退的疑慮可能有點被誇大了。這是一個良性的跡象，如果我們直接走向衰退，你就不會期望看到這種情況。」

前美林交易員、《Sevens Report》通訊的創辦人 Tom Essaye 寫道：「如果通膨高於預期，將削弱Fed 到年底前將大幅降息的觀點，讓市場容易出現回調，」

由於芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）敦促謹慎行事，警告說Fed在努力抑制通膨的過程中，對急進升息要小心行事，美股在下午短暫獲得提振。

投資人將目光投向周三公布的CPI數據，以尋找通膨緩降的進一步證據。市場一致預估整體通膨將大幅下降，年增率從6.0%降至5.2%，但剔除了波動較大的食品和能源價格的核心通膨預計將上升，從5.5%升至5.6%。

根據CME的FedWatch工具，隨著通膨年增率緩慢向Fed 2%的目標靠近，市場認為在5月的貨幣政策會議結束時再次升息25個基點的可能性為67%。

除了CPI之外，投資人還在關注第1季的財報季，周五三大銀行將首先拉開季報序幕，有花旗集團、摩根大通和富國銀行。

加密貨幣相關股票，Coinbase Global，Riot Platforms和Marathon Digital Holdings大漲6%至17%不等，因為比特幣10個月來首次突破了30,000美元水平。

二手車零售商CarMax大漲9.6%，該公司公布超出預期的單季獲利。

地板公司Mohawk Industries漲5.7%，家電製造商惠而浦公司漲幅3.8%。化肥生產商CF Industries Holdings Inc. (CF) 和美盛公司(Mosaic Co., MOS)分別上漲4.4%以上。

金礦業者Newmont 跌2.3%，該公司提高了對澳大利亞Newcrest Mining 195億美元的收購報價。

莫德納是標普500指數最大的輸家，下跌3.1%，這家生技公司告訴分析師和投資人，頭一個候選流感疫苗未達到三期試驗的早期成功標準。