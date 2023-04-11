快訊

陸客遊韓「開水龍頭25天」流走120噸水 民宿房東苦吞鉅額帳單

時隔四年！美國25家軍火商首度組團訪台 討論共同製造武器

解封後航太股出頭天 法人看好相關概念股

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全球邊境大解封，航太產業出頭天。情境示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
全球邊境大解封，航太產業出頭天。情境示意圖。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

全球邊境大解封，航太產業出頭天，法人看好客運復甦加上環保趨勢，飛機的維修及新機的訂單將會持續增溫，漢翔（2634）、長榮航太未來在商用及軍用左右開弓，帶動營運表現，其餘的航太概念股晟田（4541）、寶一（8222）、駐龍（4572）等業者業績也都會有不錯表現。

全球疫後大解封推動航空業復甦，全球新機的製造及交機將呈現上升的態勢，今年商用機業務成長可期，航太產業受惠於全球航空業穩健成長，包括空巴、波音均預期，未來二十年應有超過4萬架新飛機的需求，漢翔、長榮航太也會透過持續爭取新訂單的措施擴大商用業務。

根據國際航空運輸協會(IATA)調查指出，2022年全球航空客運量與2019年疫情前相比，已復甦約68.5%，波音與空中巴士也預估疫情後的2022年~2041年新飛機需求數量，波音預測約41,170架，而空中巴士則預估約39,490架。

國內的航空業的總產值也是直線攀升，2022年的產值有望衝破1千億元，2023年會直線攀升，挑戰2019年的1340億元產值數字，飛機各種維修需求暴增，國內的漢翔、長榮航太、晟田、寶一、駐龍等業績受惠。

法人分析，一般商用機的約在10-15年就會開始評估換機，除了大陸及印尼其餘地區有許多的舊機都面臨要開始汰換，再加上航空業的二氧化碳產生量約占全球總量的2%，預估2050年將增加至全球總量的3%，減碳將會加速新機的需求量。

航太 長榮航

延伸閱讀

波音力圖重振 拚兩年內737 MAX恢復至2019年產量

千附精密看好半導體設備 國防產品來料下半年可解決

漢翔與GE簽定發動機零組件10年長約 金額350億元

外資看好聯詠明年有機會進蘋果供應鏈 目標價調至510元

相關新聞

台股實施T+1？金管會：持續觀察國際發展審慎評估

外界關注台股是否跟進國際改採T+1交割制度，金管會今天表示，印度剛實施T+1、美國要到2024年才實施，歐洲及英國則是近...

4家上市櫃公司財報難產 隆銘、駿熠電最快6月強制下市

金管會今(11)日公布共有4家上市櫃公司未如期交出2022年財報，恐面臨下市或下櫃的危機。其中包含上市公司隆銘（3018...

解封後航太股出頭天 法人看好相關概念股

全球邊境大解封，航太產業出頭天，法人看好客運復甦加上環保趨勢，飛機的維修及新機的訂單將會持續增溫，漢翔（2634）、長榮...

4家公司未交財報 如興、昇華最快恐11月20日下市櫃

有4家上市櫃公司未如期繳交2022年度財報，金管會今天表示，若未補交財報，隆銘及駿熠電最快今年6月27日下市櫃，如興及昇...

三星減產、日股放鴿 統一亞洲半導體ETN擁利多

三星宣布跟進記憶體晶片減產，加上今(11)日本央行宣布維持寬鬆利率政策，統一亞洲半導體ETN（020025）近期股價來到...

台股多空對峙行情震盪 法人：盤勢多頭掌握

雖然美股高檔整理，但台股受到台積電（2330）3月營收下滑，使得今（11）日指數早盤上漲氣勢受阻，不過由於5日線目前仍未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦