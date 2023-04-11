解封後航太股出頭天 法人看好相關概念股

全球邊境大解封，航太產業出頭天，法人看好客運復甦加上環保趨勢，飛機的維修及新機的訂單將會持續增溫，漢翔（2634）、長榮航太未來在商用及軍用左右開弓，帶動營運表現，其餘的航太概念股晟田（4541）、寶一（8222）、駐龍（4572）等業者業績也都會有不錯表現。

全球疫後大解封推動航空業復甦，全球新機的製造及交機將呈現上升的態勢，今年商用機業務成長可期，航太產業受惠於全球航空業穩健成長，包括空巴、波音均預期，未來二十年應有超過4萬架新飛機的需求，漢翔、長榮航太也會透過持續爭取新訂單的措施擴大商用業務。

根據國際航空運輸協會(IATA)調查指出，2022年全球航空客運量與2019年疫情前相比，已復甦約68.5%，波音與空中巴士也預估疫情後的2022年~2041年新飛機需求數量，波音預測約41,170架，而空中巴士則預估約39,490架。

國內的航空業的總產值也是直線攀升，2022年的產值有望衝破1千億元，2023年會直線攀升，挑戰2019年的1340億元產值數字，飛機各種維修需求暴增，國內的漢翔、長榮航太、晟田、寶一、駐龍等業績受惠。

法人分析，一般商用機的約在10-15年就會開始評估換機，除了大陸及印尼其餘地區有許多的舊機都面臨要開始汰換，再加上航空業的二氧化碳產生量約占全球總量的2%，預估2050年將增加至全球總量的3%，減碳將會加速新機的需求量。