外資看台積電Q2營收恐再季減6% 下半年有望復甦

台積電（2330）第1季營收不如預期，摩根大通及大和證券發布報告指出，台積電受到蘋果砍單及智慧機恢復疲弱等衝擊，第2季營收恐再季減6%。不過，外資券商仍看多台積電下半年及明年展望，維持「優於大盤」或「買進」的投資評等，目標價也維持不變，年底上看650元。

摩根大通指出，台積電以美元計算的第1季營收比上一季下滑16%，低於摩根大通原先預估的14%跌幅，主要是由於7奈米產品（PC、智慧手機等）需求疲軟。展望未來，台積電第2季美元計價營收仍將季減6%，原因是蘋果砍單（5奈米的iPhone、Mac及iPad），加上PC及安卓智慧機（超微、聯發科（2454））訂單恢復緩慢。

小摩仍預估台積電今年全年美元營收將下滑 4%，但明年營收將成長24%。今年以來，台積電股價漲幅打敗台股大盤，預期未來數月仍將領漲，因為投資人的關注焦點可能會轉向2024年的潛在反彈力道。小摩對台積電的投資評等仍是「優於大盤」，年底的目標價也仍是650元。

大和證券則指出，由於匯率波動，台積電第1季的營收罕見沒有達標。不過，匯率不會影響大和對台積電的正面看法。在庫存調整後，台積電下半年的營收預期將明顯復甦，主要是補庫存及3奈米的需求強勁，加上生成人工智慧（AI）有助於台積電的高效能運算（HPC）業務。

大和在去年9月已將台積電調升到「買進」評等，最近重申評等不變，無視於短期匯率波動的影響。對於台積電未來一年的目標價也維持在630元，建議投資人可利用短期波動時累積部位。至於主要下檔風險，則包括通膨揮之不去及地緣政治議題。