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4家上市櫃公司財報難產 隆銘、駿熠電最快6月強制下市

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
金管會今(11)日公布共有4家上市櫃公司未如期交出2022年財報，恐面臨下市或下櫃的危機。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今(11)日公布共有4家上市櫃公司未如期交出2022年財報，恐面臨下市或下櫃的危機。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今(11)日公布共有4家上市櫃公司未如期交出2022年財報，恐面臨下市或下櫃的危機。其中包含上市公司隆銘（3018）、上櫃公司駿熠電（3642），財報若未如期補正，最快今年6月27日下市；此外，牛仔褲大廠如興（4414）與上櫃的昇華（4806）如果無法補正，也可能在11月20日遭強制下市。

根據金管會證期局統計，截至2023年3月底，上市、櫃公司應申報家數共計1,788家，除了上市公司隆銘、如興及上櫃公司駿熠電、昇華等4家公司，未如期出具2022年度財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

證期局副局長高晶萍說明，上市公司隆銘去年第3季就沒交財報，去年財報也沒來，4月7日已罰限期30天補公告，去年11月17日停止買賣，若繼續停止交易6月後沒補正財報，將在5月18日公告強制下市，也就是最快可在今年的6月27日中止上市。

另一間牛仔褲大廠如興，高晶萍表示，去年第2季、第3季財報都沒有依期限申報，也處分並停止交易，不過第2季、3季財報，在今年2月8日及3月31日有補正公告申報，原本已公告暫停買賣結束要恢復交易，不過又因去年年報難產，又得再暫停交易，暫停與恢復落在4月10日同一天，停止買賣6個月起算後，將於今年10月11日公告，40天期滿後，最快會在11月20中止上市。

2家上櫃公司駿熠電與昇華都沒交出年報，駿熠電去年第3季就沒財報，相關資料沒給會計師核閱，11月17日停止買賣，中止上櫃日落在6月27日；昇華娛樂因前會計師中止委任，下市期限跟如興一樣，最快11月20日中止上櫃。

財報 如興

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