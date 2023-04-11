三星減產、日股放鴿 統一亞洲半導體ETN擁利多

三星宣布跟進記憶體晶片減產，加上今(11)日本央行宣布維持寬鬆利率政策，統一亞洲半導體ETN（020025）近期股價來到半年高點；統一證券金融商品部表示，指數成分股中的三星電子以及SK海力士過去一個月漲幅驚人帶動指數表現，加上記憶體景氣反轉氣氛發酵及AI晶片高性能記憶體的需求，未來相當可期。南韓記憶體雙雄佔亞洲半導體ETN指數比重約30%，過去1個月雙雄漲幅皆達9%以上，拉抬指數報酬；依據彭博資料庫統計，截至4月10日，亞洲半導體指數今年以來總報酬達20.45%，優於同性質的彭博亞太半導體指數的18.83%。

統一投顧表示，三星、SK海力士和美光佔全球Dram市占率高達95%，NAND也達60%以上，三星宣布將降低產能對記憶體供需影響重大，為供需反轉的最後一哩路，預計現貨價格有望於5月後反彈，持續正向看待記憶體產業。此外，市場傳出SK海力士亦為NVIDIA高寬頻記憶體(HBM)供應者，其在HBM上有相當優勢，今年以來股價已上漲逾20%。而日股在新任央行行長宣布維持超寬鬆利率政策後，一撇先前壓抑氣氛，指數第三大成分股設備大廠東京威力暴漲4.4%，愛得萬測試也有2.5%以上漲幅。

亞洲半導體指數成分股包含日韓主要半導體大廠，是市場上少見可方便快速投資日韓市場的工具；為回饋投資人的支持並提供更實用的資訊，統一證券推出「統一ETN 尋愛召集令」問卷調查活動，買過統一ETN的投資人，不限開戶券商，完成問卷並上傳

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