快訊

傳侯友宜8成選總統 朱立倫撇「變數」鬆口：完全準備好了

遭李敖女兒大批「餐桌禮儀噁心」 小S高EQ反擊了

房價會跌且需求減…因少子化的關係？ 專家提4理由：15年之內不會有影響

三星減產、日股放鴿 統一亞洲半導體ETN擁利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

三星宣布跟進記憶體晶片減產，加上今(11)日本央行宣布維持寬鬆利率政策，統一亞洲半導體ETN（020025）近期股價來到半年高點；統一證券金融商品部表示，指數成分股中的三星電子以及SK海力士過去一個月漲幅驚人帶動指數表現，加上記憶體景氣反轉氣氛發酵及AI晶片高性能記憶體的需求，未來相當可期。南韓記憶體雙雄佔亞洲半導體ETN指數比重約30%，過去1個月雙雄漲幅皆達9%以上，拉抬指數報酬；依據彭博資料庫統計，截至4月10日，亞洲半導體指數今年以來總報酬達20.45%，優於同性質的彭博亞太半導體指數的18.83%。

統一投顧表示，三星、SK海力士和美光佔全球Dram市占率高達95%，NAND也達60%以上，三星宣布將降低產能對記憶體供需影響重大，為供需反轉的最後一哩路，預計現貨價格有望於5月後反彈，持續正向看待記憶體產業。此外，市場傳出SK海力士亦為NVIDIA高寬頻記憶體(HBM)供應者，其在HBM上有相當優勢，今年以來股價已上漲逾20%。而日股在新任央行行長宣布維持超寬鬆利率政策後，一撇先前壓抑氣氛，指數第三大成分股設備大廠東京威力暴漲4.4%，愛得萬測試也有2.5%以上漲幅。

亞洲半導體指數成分股包含日韓主要半導體大廠，是市場上少見可方便快速投資日韓市場的工具；為回饋投資人的支持並提供更實用的資訊，統一證券推出「統一ETN 尋愛召集令」問卷調查活動，買過統一ETN的投資人，不限開戶券商，完成問卷並上傳

買賣成交紀錄，即有機會抽千元禮券，詳情可上「統一ETN 指數航海家」臉書粉絲專頁查詢。

記憶體 半導體 SK海力士

延伸閱讀

十銓創新高 法人：記憶體價格上漲 這類股受惠會較大

大陸審查美光效應…記憶體轉單 台廠吃得到

中國大陸TOP25半導體廠商最新排名出爐 近半數2022年營收下降

長江存儲力抗美國打壓 拚產線去美化 新廠明年下半投產

相關新聞

台股T+1要再等等！2原因縮短交割戶扣款時間「在台灣不見得合用」

證交所周一舉行新加坡及日本引資後記者會，對於外資提出台股T+2制度，是否可比照國外實施T+1...

台股多空對峙行情震盪 法人：盤勢多頭掌握

雖然美股高檔整理，但台股受到台積電（2330）3月營收下滑，使得今（11）日指數早盤上漲氣勢受阻，不過由於5日線目前仍未...

台股上漲37.71點 三大法人買超93.54億元

台股今（11）日開高後早盤一度翻黑，盤面上電力相關個股成為強勢指標，加上傳產股包括水泥等類股助攻，電子股則由聯發科（24...

凱基投信：從00915首次填息看到投資方向

觀察近一周股價表現，台股加權指數持續震盪，最終以下跌0.2%坐收；相較之下，受台灣投資人青睞的高股息ETF，共11檔高股...

銀行業危機預告經濟即將衰退 富蘭克林投顧：布局績優股和防禦股

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，3月數據顯示就業信心維持在黃燈，營建許可、...

台積電開盤跌7元見522元 台股開盤15,886點

周一（10日）台股開盤上漲10.29點開在15,886.46點。台積電營收不如預期，台積電（2330）開盤下跌7元，開在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦