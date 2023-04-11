台積電開盤跌7元見522元 台股開盤15,886點

周一（10日）台股開盤上漲10.29點開在15,886.46點。台積電營收不如預期，台積電（2330）開盤下跌7元，開在522元。

統一投顧說，台股今日是否能需強需觀察幾個重點，首先，台積電3月營收不如預期，台積電ADR昨日表現疲弱，今日台積電是否能利空不跌或是利空小跌，是指數短線是否能續強的關鍵，此外，聯詠、面板雙虎友達與群創、世芯-KY的3月營收表現佳，股價是否能反應利多也是觀察市場人氣的重要指標，將會影響大盤表現，此外，美光昨日大漲，若能帶動南亞科、威剛、群聯，也將會是影響指數的關鍵之一。

富邦投顧說，操作策略上，投資人可以調節高檔長黑轉弱、營收持續走弱股；偏多聚焦營收亮眼，記憶體減產受惠，及DT急單受惠股。做多留意營收表現亮眼股，搭配人氣增溫綠電、AI伺服器、高速傳輸及記憶體等利多加持產業相關IC設計、記憶體、伺服器供應鏈等股；做空則需留意短線漲多高檔長黑股，相關新藥、電子零組件股，及營收、業績展望欠佳股。

周一(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲101.23點、漲幅0.3%，那斯達克指數下降0.03%，標準500指數上漲0.1％，費半指數上漲1.8%。

群益投顧說，上周五非農就業報告令市場擔憂聯準會將持續升息，周一美股開低後震盪反彈，蘋果下跌1.6％，領跌那斯達克指數小跌作收，道瓊紅收漲愈百點，美光強彈1.8％領軍費半收漲1.8％。台股ADR部分，台積電跌1.35%；日月光跌2.05％，聯電跌1.41%。

統一投顧說，從走勢來看，美股昨日表現強勢，皆為開低收高，費半漲幅最大，留下長紅棒，站上月均線，突破前兩根K線的高點，還封閉掉4月5日的空方跳空缺口，轉為轉折向上的訊號。

市場擔心銀行風暴是否會造成金融業流動風險，造成經濟景蓑，終端需求下滑，所以本周開跑的美股財報季，為關乎到市場投資人信心的關鍵部分，周三要公布CPI，預期會大幅下滑，表示通膨會持續緩解，升息的步調可能就會放緩，美元指數將愈強，會影響股市動能，

三大法人周一集中市場合計買超16.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超6.7億元，投信賣超0.8億元，自營商(自行買賣)買超6.3億元，自營商(避險)買超3.7億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，目前外資期貨淨多單維持在1萬口的水準，顯示外資對後續走勢並未看壞。另外在選擇權未平倉部分，4月份第2週的買權與賣權最大未平倉維持在16,050點與15,700點的位置，顯示市場態度持續保守看待。

以目前走勢觀察，由於本周美股將進入財報公布期，再加上美國將公布多項重要經濟數據以及聯準會的會議紀要，因此在市場觀望下，預期台指期將維持高檔震盪整理的格局。不過，值得留意的是，台積電3月份營收年增率首度轉為衰退，而其它半導體類股更是持續衰退，顯示半導體產業仍未擺脫去庫存的困境，因此短線上須留意台指期拉回測試月線支撐。