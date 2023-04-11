4/11【早晨財經速解讀】 慘Q1!蘋果Mac出貨量暴跌 台積電營收未達低標 牛市假象?今年標普9成漲幅來自20支龍頭

美國股市小漲，投資人消化上周五的就業報告，認為美國經濟經得起繼續升息，並為本周通膨數據和銀行財報做準備。

大型股拖累科技股為主的那斯達克綜合指數下跌，而工業股帶動道瓊工業指數上漲。

道瓊工業指數收漲101.23點，漲幅0.3%，收在33,586.52點；標普500指數漲4.09點，漲幅0.10%，報4,109.11點，盤中一度下跌0.8%；那斯達克綜合指數微跌3.60點，跌幅0.03%，至12,084.36點，扳回盤中高達1.5%的跌幅。

對經濟敏感的運輸類股，半導體類股，小盤股和工業股表現優於大盤，可見經濟足夠穩固，經得起聯準會（Fed）進一步升息。

費城半導體指數大漲1.8%。美光和威騰電子（WD）分別大漲8.0%和8.2%，三星電子計劃削減記憶晶片產量。

蘋果下跌1.6%，個人電腦出貨量大幅下降加劇了科技股跌勢。

紐約CFRA Research的首席投資策略師Sam Stovall說：「投資人仍在說服自己，Fed將在5月升息25個基點，這可能會增加即將發生經濟衰退的可能性。而且在（本周的）CPI和PPI報告之前，投資人的焦躁情緒也在加重。」

上周五休市時，勞工部發布3月就業報告，顯示就業增長強勁，工資通膨降溫。此報告表明Fed的限制性政策開始產生抑制經濟的預期效果，卻提高Fed在5月政策會議結束時將聯邦基金目標利率再提高25個基點的機率。

根據CME的FedWatch工具，金融市場尾盤預計這種情況發生可能性是72%。對貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率徘徊4%左右。

BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，「Fed下一次的利率決定將幾乎完全取決於3月的CPI數據。」

紐約Wealthspire Advisors的高級副總裁Oliver Pursche說：「Fed告訴我們他們要做什麼和市場認為Fed會做什麼之間顯然存在脫節，當Fed一次又一次地重複他們的優先事項是什麼以及他們要做什麼，他們就會去做了。」

本周五，三大銀行花旗集團、摩根大通、富國銀行將非正式地拉開了第1季度財報季的序幕，投資人將仔細研究這些報告，在3月兩家美國區域銀行倒閉後，尋找銀行業整體體質的線索。

根據路孚特的數據，截至周五，分析師預計標普500指數成分股的整體獲利較去年同期同比下降5.2%，與本季預期的1.4%的年增率相比，出現了鮮明的逆轉。

頁岩油生產商Pioneer Natural Resources跳漲5.8%，有報導稱埃克森美孚與該公司就潛在的收購進行了初步會談。

嘉信理財上漲了4.8%，有報導稱說該公司3月客戶資產流入量為歷史第二高。