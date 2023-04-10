高盛：AI生成內容三大商機 看好九家台廠

高盛證券發布報告指出，ChatGPT面市與大型語言模型（LLM）技術不斷出現，帶動人工智慧（AI）生成內容（AIGC）的創新與商機顯現三大機會。高盛看好大中華相關供應鏈具發展契機，台廠中，點名台積電（2330）、金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、英業達（2356）等九大廠商。

三大機會為一，生成AI，出現文本、影片、圖像等內容；二是人機互動，更能理解人類的需求，提供客製的解決方案，降低學習成本；三是低代碼/無代碼開發平台，自動生成代碼以減少重複性工作負擔，但仍難以取代需要產業知識的軟體。

高盛對於台積電是「買進」的投資評等，因為AI需求不斷增長，台積電是主要直接受惠者之一。在未來數年，台積電營收目標是達成15~20%的長期複合年成長率，高盛認為這將得力於高效能運算（HPC）的強力支持，尤其是來自AI大趨勢。

報告指出，長期而言，對於雲端印刷電路板（PCB）/銅箔基板（CCL）來說，AI伺服器需求應該是關鍵驅動因素。AI伺服器基本上使用最高階的伺服器繪圖處理器（GPU），對未來數年的PCB是利多。高盛對於相關台廠的評等不一，對於台燿及台光電為「買進」，金像電為「中立」，聯茂則為「賣出」。

再來是ABF載板。報告指出，由於AI伺服器的伺服器GPU消耗量很高，尤其是高階GPU，對於ABF載板的需求也會增加。高盛對於欣興及景碩都是「買進」，對南電則是「逢低買進」。

另外，英業達雖然不在高盛原先研究的範圍之內，但依據英業達管理階層的說法，AI伺服器目前占英業達伺服器業務的10~15%（主要買家是CSP)，並預期長期AI伺服器的比例將提高。