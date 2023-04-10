證交所：2023年第1季第一上市公司財務業務說明會圓滿落幕

臺灣證券交易所於3月28日至30日、4月7日及10日舉辦2023年第1季第一上市公司財務業務說明會，這次有茂林-KY（4935）、亞德客-KY（1590）、眾達-KY（4977）、三能-KY（6671）、基士德-KY（6641）、力達-KY（4552）、JPP-KY（5284）、慧洋-KY（2637）及光隆精密-KY（4581）等九家第一上市公司與會，由各家公司經營團隊針對各公司營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明介紹。每場次投資人、投資機構法人代表與媒體記者皆踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中本次說明會圓滿結束。

投資大眾可透過證交所網站觀看「第一上市公司財務業務說明會」影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。參與公司財務業務說明會的簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1。

為使投資大眾充分暸解第一上市公司營運績效、提升公司資訊透明度、增進投資大眾與上市公司交流，證交所將持續辦理第一上市公司財務業務說明會，邀請公司名稱、時間及地點將在確定後發布。