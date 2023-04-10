研究風險與收益間取捨關係 諾貝爾經濟學獎得主自曝投資組合

金融學術界致力用數學式找出最理想的投資策略。但我的理論是，在現實世界裡，人們不想要數學算出來的理想投資策略，而是想要晚上能夠睡得最好的策略。

諾貝爾經濟學獎得主如何投資？

經濟學家哈利．馬科維茲（Harry Markowitz）因為研究風險與收益間取捨關係的數學算式，贏得諾貝爾經濟學獎。一九五○年代他首次開發理論模型時，就有人問他如何投資自己的資金，並請他說明自己的投資組合配置：

我清楚看到，假使股市上漲我卻沒有跟到，或是股市下跌時我完全陷入其中，我都會很鬱悶。我的企圖是讓未來的後悔最小，因此我把資金分成兩半，分別放在債券與股票上。

不理性也非不理性

馬科維茲最後改變投資策略，使用多元分散的投資組合。但這裡有兩件事很重要。

第一是「未來的後悔最小」，這很難合理化的寫在紙上，但是現實生活中很容易證實。理性的投資人會根據實際的數據做出決策，但追求合理性的投資人不是會在會議室做決定，周遭圍繞著你希望從他們身上得到高度評價的同事；就是會和你的伴侶一起做決定，而且你不想讓對方失望；不然就是會用決定來反駁妻舅、鄰居或自己的懷疑等不太實際、卻很現實的考量。從嚴格的財務角度檢視，投資帶有一種往往會被忽視的社交元素。

第二是這樣很好。在馬科維茲接受傑森．茲威格（Jason Zweig）採訪，說明自己的投資方式後，茲威格反思：

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》) 我的觀點是，人們既不理性，也非不理性。我們都是平凡人。我們不喜歡沒必要的思考，而且我們需要不斷集中注意力。從這個角度來看，現代投資組合理論的先驅打造自己的初始投資組合時，竟然很少考慮自己的研究方法，這一點不足為奇；後來他調整投資組合也不讓人訝異。

馬科維茲既不理性，也非不理性。他講究的是合理性。

年紀愈大，就要下修槓桿比例

財務領域中經常被忽視的一點是，某件事就技術上來說沒有錯，但在事件的脈絡下檢視卻不合理。

二○○八年，耶魯大學兩位研究人員發表一項研究，主張年輕存款戶買進股票時，應該用二比一的槓桿比例（two-to-one margin，每投入兩美元資金，就有一美元是舉債）來增加退休帳戶的投資。這篇研究建議投資人，隨著年紀增加，逐漸下修槓桿比例，也就是在年輕時冒比較高的風險，而且承受比較強大的市場波動，但老年時則相反。

即使你年輕時使用槓桿操作，導致一貧如洗（如果使用二比一的槓桿比例，市場只要下跌五○％，你就會變得一無所有），研究人員認為，在散盡家財後，只要能振作起來，依照原定計畫走，持續將存款按照二比一的槓桿比例投資，長期而言還是會成為有錢人。

這個數學算式理論上可行，是一套理性的策略。

散盡家財仍持續槓桿根本不可行

但實際上幾乎可以說非常不合理。

沒有正常人可以看著退休帳戶裡的錢百分之百消失，還泰然自若的繼續執行這個策略。他們會退場，尋找其他的選項，或許還會對財務顧問提告。

研究人員主張，一旦採納他們的策略，「預期退休時擁有的財富，會比生命週期基金（life-cycle funds）*高出九○％。」這一點也是百分之百不合理。

實際上，有一個理性的原因支持看似不理性的決定。

讓我告訴你，那就是：你熱愛自己的投資標的。

這不是傳統的建議。對投資人來說，宣稱對投資標的毫無感情幾乎是榮譽的象徵，因為這樣看起來很理性。

對投資標的沒有感情就會想拋售

但是你如果對自己的策略或手中的股票沒有感情，一旦它們變成燙手山芋，有很高的機率你會選擇脫手，看似理性的思考反而會變成一種負擔。合理的投資人因為會熱愛他們那套技術上不完美的策略而有優勢，因為他們更可能堅持這些策略。

很少財務變數會跟在不景氣期間堅守策略一樣，與績效有那麼高的相關性，無論是從特定時期取得的績效數字，或是從機率來看，都是如此。檢視在美國市場賺錢的歷史機率，單日賺錢的機率是一半；一年賺錢的機率是六八％；十年賺錢的機率是八八％；二十年（至今為止）則是一○○％。讓你留在市場上的任何因素，都有可以量化的優勢。

如果你把「做自己喜歡的事」視為快樂生活的指南，這幾個字聽起來就像是空洞的幸運餅乾籤文；但如果你視它為某種提供必要的耐力、以便提高可量化成功機率的事物，那你就會明白，它應該是任何財務策略中最重要的部分。

如果你投資一家前景看好、但你卻不在乎的公司，當每件事情都很順利時，你可能還會樂在其中；但當情勢不可避免的翻轉時，你就會突然因為你沒興趣的公司虧錢。這會成為你的雙重負擔，而最有可能發生的就是你會換間公司投資。但如果你一開始就超級熱愛某一家公司，包括它的使命、產品、團隊、科學技術或其他種種，當你虧錢或企業需要幫助時，你至少會因為覺得自己是某個有意義任務的一份子，而將不可避免的負面觀感淡化，這可能就是阻止你拋棄股票並繼續持有的必要動機。

理財考量「合理性」

此外，還有其他幾種狀況是，依據合理性來理財更加合適。

有充分證據顯示人們有「本國偏誤」（home bias）的情況，這是指人們偏愛投資自己國家的企業，因而忽視地球上其他九五％以上的公司。這並不是理性的做法，除非你認為投資實際上就是把資金交給陌生人。要是對陌生人很熟悉會讓你更有信心去支持他們，那就是合理的做法。

對大多數投資人來說，當沖與選股並不是理性的行為，成功的機率很低。不過如果小額投資在當沖與選股上可以讓你「止癢」，不去動用其他更多元分散的投資部位，那麼這些操作就很合理。投資人喬許．布朗（Josh Brown）鼓吹要多持有多元分散的基金，不過有一次卻解釋為什麼他也同時買進少量的股票：「我會買股票不是因為我認為自己可以創造alpha（超額收益）。我只是很喜歡股票，而且從二十歲開始就有股票。加上這是我的錢，我要拿來做什麼都可以。」這聽起來很合理。

大多數對未來經濟與股市走勢的預言都很恐怖，但是做預測是合理的行為。就算未來真的禍福難料，你也不會一早起來就告訴自己不知道未來會怎樣。依據投資預測採取行動是危險的行為，但我也理解為何人們老愛試圖預言明年會發生什麼事。因為這就是人性，這樣做很合理。

已故的先鋒集團創辦人約翰．伯格終其一生都在努力推廣低成本的被動指數投資，他的兒子則自己創業，成為主動型、收取高額手續費的避險基金與共同基金的經理人，多人認為這一點反差很有意思。伯格曾經批評收取高額手續費違反「簡單算數的無情鐵則」（the humble rules of arithmetic），但他卻把部分的錢投資在兒子的基金裡。他要怎麼解釋這件事？

「我們會為家人做些事，」伯格對《華爾街日報》說：「要是這樣的行為前後不一致，我只能說，人生本來就不會始終如一。」

誠然，人生鮮少始終如一。

（本文出自《致富心態: 關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》作者：摩根．豪瑟 譯者：周玉文）