日重量級機構投資人按讚證交所：台股高殖利率優勢、ESG發展

臺灣證券交易所近期馬不停蹄赴海外引資，4月3日至6日在日本與多家投資銀行、大型基金、知名證券公司等重要機構投資人會談，介紹台股基本面、殖利率優勢，以及ESG等最新市場發展，提升台灣資本市場國際能見度與吸引力。

日本重要機構投資人樂見證交所積極推動ESG生態系，對於降低投資風險有正面效益，另對新商品、公司治理、股務、交易及結算制度等表達意見，將作為證交所未來改革的重要參考。

這次赴日引資仍由證期局局長張振山、證交所董事長林修銘親自率領團隊，透過與證交所長期密切合作的跨國銀行，與五家日本重要機構投資人，包括投資銀行、大型基金、知名證券公司等展開會談，深入探討臺股投資優勢和市場發展，並即時回饋外資意見。

延續先前新加坡引資形式，證交所這次再次採一對一拜會重要投資人，除雙方可進行深度交流強化信任基礎，更可依據需求，客製化所需產品與服務及提供所需資訊。

台灣上市公司2022年營收合計達1.31兆美元，年增5.34%，並再締新猷，以預計可配發現金股息來看，預估殖利率接近5%，在全球居前段班。面對美中貿易衝突，及早布局全球，加強與多個國家的合作開發活動，建立更多元、更彈性的全球供應鏈。今年來外資買盤持續回籠，截至3月底已淨買超臺股逾73億美元，持股比重近四成，成交量亦超過三成。

近期台灣資本市場重要發展方面，證交所結合證券市場參與者力量共同打造ESG生態系，除預計7月推出ESG資訊平台供投資人查詢上市櫃公司相關資訊外，並將擴充現有公司治理評鑑永續發展構面、辦理ESG評鑑、協助企業進行碳盤查，及透過ESG相關指數及商品發行，引導資金投入永續發展。

證交所亦全力推動創新板，鎖定具發展潛力的數位科技、生技醫療及乾淨能源等產業的公司，提供臺灣新創公司籌資管道，及投資人參與具潛力的台灣優質企業成長的機會為讓投資人能更關注企業生態系及未來發展性，證交所規劃調整上市公司產業分類，新增數位雲端、運動休閒、綠能環保及居家生活等新類別，使具特色上市公司發揮群聚效應，達到聚焦效果。

同時，主管機關對日本機構投資人分享將以永續發展為主軸，推動上市公司重視淨零、強化永續治理文化、永續資訊揭露等倡議行動，並將持續為台灣打造多層次資本市場及強化金融數位轉型，重視金融網路安全。

針對個別投資人關切議題，證交所將進行回覆，並了解投資人全球布局考量，蒐集對我國資本市場建言，以增強國際投資者對臺灣金融市場的信心與投資意願。此行並與日本交易所進行高層會談，交流雙方市場近期發展，鞏固台日交易所往日友好情誼，並拜會新任日本交易所總裁。

證交所表示，這次赴日引資將有助於提升台灣股市的國際形象，建立與國際重要投資機構的長遠交流合作，鼓勵更多國際投資者來台投資，進一步推動台灣金融市場與經濟發展。

證交所先後前往新加坡及日本拜訪五家保管機構、五家證券商、六家基金及資產管理公司、二家銀行及保險公司，成果相當豐碩。「台灣邁出去，世界走進來」，接下來證交所還規劃兩場一對一拜會主權基金、退休基金，以及持股或交易占比居前的重要機構投資人，及六場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括香港、馬來西亞、紐約等，深化與國際重要機構投資人的長期關係。