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澳豐基金爆雷案重創台端 股價跌停深鎖、連三天重挫
澳豐基金風暴擴大，台端（3432）、寶齡富錦（1760）、宏致（3605）、新復興（4909）、巨有等五家上市櫃公司都受傷；台端公告，與子公司投資的四檔基金金額為16.28億元，其公允價值評估為0元，今（10）日股價再跳空以跌停開出，已連續第三天跌停，跌停及市價賣單超過1,200張；其他踩雷的公司中，宏致今日止跌，盤中小漲。
台端9日公告，該公司及子公司依據所投資基金之發行單位，截至4月9日已公布之最近期淨值計算之投資餘額為5,348.3萬美元（約新台幣16.28億元），其公允價值評估為0元。
台端表示，將密切注意四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助主張權利，以維護全體股東之權益。
台端因投資澳豐等四檔基金評估難以贖回，於去年度財報提列損失高達16.82億元，受創嚴重，導致去年由盈轉虧，全年每股淨損17.57元，另外，包括寶齡富錦、宏致、新復興、巨有等公司也在去年第4季提列一次性金融資產損失。
台端在3月31日暫停交易，清明節後股價則是連續重挫跌停，今日再以跌停13.95元開出，拉出第三根跌停，早盤一度打開，不過在賣壓仍重下，再落入跌停。
其他也踩雷的公司中，跌勢已有趨緩，宏致以紅盤開出；寶齡富錦也以紅盤開出，早盤以180元開出，一度翻黑，盤中企圖守住平盤；新復興、巨有科技則仍是下跌。
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