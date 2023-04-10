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富邦期貨：台股維持上有壓、下有撐格局的機率較高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
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美股周五因耶穌受難日休市一日。美國勞工部上周五報告顯示，3月非農就業人數增加23.6 萬人（預期 23 萬人）、失業率為 3.5%（預期3.6%）、平均每小時薪資年增4.2%（預期 4.3%）。整體非農就業數據略優於市場預期，市場預期聯準會仍可能傾向致力對抗通膨，FedWatch工具顯示，聯準會5月升息25基點的機率升至71.2%，數據公布前此機率在48.4%。

美國3月非農就業數據雖略優於市場預期，但整體勞動市場持續呈現降溫，加上通膨數據CPI及PCE仍處高檔，預期聯準會將持續保持高利率以對抗通膨，在銀行業危機帶來的不確定性加劇和美經濟衰退可能性上升的情況，市場資金操作仍偏保守，預期短線台股較難跨越萬六關卡，維持上有壓、下有撐格局的機率較高。(富邦期貨/提供)

通膨

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