台股上漲14點開15,850點 台積電上漲2元

台股今(10)日開盤上漲14.44點，開盤指數15,850.94點；台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價533元。

國泰證券證期研究部說，立法院進行「證券交易法」修正草案審查，加上資金持續流入， 長線有利指數持續走多，但短線震盪整理格局延續，因此建議震盪拉回時再逢低布局。 法案初審通過將大量持股申報及公告門檻由現行 10%降到 5%，力拚本會期過關，將有助於股市透明化。

此外，食物與能源價格已從高點回落，通膨持續降溫，加上今年上半年經濟 動能疲弱為市場共識，股價已提前反應，因此預期經濟降溫對股市衝擊相對有限。

統一投顧說，上周五美國公佈的經濟數據，整體而言顯示稍微減緩了經濟衰退的疑慮，但又讓是市場認為可能5月會再升息一碼，美元與美債殖利率出現跌深反彈，將會多少影響到科技股買盤，不過上周五三星決定要減產，這有助於記憶體報價加速指跌回升，對記憶體有較大利多。

美國財報季將從本週拉開序幕，大型銀行與金融機構將會發布報告，為市場會較關心的重點，經濟數據的部分3月CPI與 PPI都將會於本周公布，聯準會也會在周三公布會議紀要。

周四(6日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌115.81點、跌幅0.34%，那斯達克指數下跌0.83%，標準500指數下跌0.47%，費半指數下跌4.02%。

群益投顧說，美股上周五休市，公布的3月就業數字喜憂參半，市場預期Fed 5月停止升息機率下降，升息1碼機率從不到50％升至66％，投資人需關注本周三將公布的CPI數據。

三大法人周五集中市場合計買超24.8億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超12.5億元，投信賣超0.46億元，自營商(自行買賣)買超5.8億元，自營商(避險)買超6.8億元。

統一期貨說，在法人籌碼方面，顯示出法人持保守觀望的態度。在選擇權未平倉部分，4月份第2週的買權最大未平倉由16,100點下移至16,050點，而賣權最大未平倉則是由15,000點大幅上移至15,700點的位置，顯示市場擔憂情緒緩解，態度轉趨保守偏多看待。

以目前走勢觀察，雖然周五台指期以上漲作收，不過成交量卻大幅萎縮，顯示市場買盤觀望氣氛濃厚、追價意願不高。