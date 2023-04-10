4/10【早晨財經速解讀】美貸款量史詩級暴跌!非農降溫通膨跟跌?台衰退期已過

美國3月就業報告展現美國經濟韌性，讓投資人既喜又憂，喜的是衰退機率降低，憂的是這也可能反映聯準會（Fed）升息尚未到頂、也不急於轉而降息。本周公布的通膨數據將進一步提供利率路徑的線索。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

本周通膨報告將決定投資人對Fed今年降息是否太過樂觀

標普500指數期指和道瓊工業指數期指周五上漲0.2%，那斯達克100期指變動不大。美國2年期公債殖利率漲10個基點至3.93%，10年期公債殖利率漲8個基點至 3.37%。交換合約反映聯準會（Fed）下一次再升息1碼（0.25個百分點）的機率由1/2升為3/4。

美股周五逢耶穌受難日休市一日，在只有四個交易日的一周裡，標普500指數小跌0.1%，結束連三周漲勢。那斯達克綜合指數下跌1.1%，道瓊則小漲。

周五的就業報告符合預期，與周三因民間企業就業數據不如預期而引發經濟衰退疑慮形成對比。有人看好經濟展現韌性，但也有人認為勞動市場若減弱一些，可讓聯準會（Fed）自升息周期縮手。Fed下一次的利率決策是5月3日。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管林恩（Ian Lyngen）寫道，3月勞工報告「更新就業的最新形勢，為FOMC 5月再度升息打下基礎，只要本周發布的CPI不出所料」。

共軍環台軍演昨進入第二天

蔡英文總統結束訪美返台後，中國大陸周六開始為期三天的環台軍事演習。

國防部昨天表示，截止當天下午四點，偵獲解放軍軍機70架次，艦艇11艦次，其中35架次軍機逾越海峽中線及進入西南、東南空域。

解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校發表聲明說，所屬部隊按計畫在台灣海峽和台灣北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。

施毅表示，演習是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

中國國防部周六晚間發布消息說，東部戰區陸軍多個砲兵旅、火箭軍多個常規飛彈旅協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠程精打效能。

美企財報季 恐是疫情爆發後最差

美國企業財報季將於四月十四日正式拉開帷幕，但經濟學家和外資分析師態度悲觀，高盛集團策略師預計，此次美國企業財報季業績，恐成為疫情爆發以來最差的一次，投資人要做好心理準備。

在多數投資人眼中，美國企業第1季業績至關重要，因為這將成為他們判斷美國經濟是否放緩的重要依據，以及企業在利率上升、銀行系統遭遇壓力和需求放緩等不利因素影響下，如何積極應對。

根據高盛集團策略師發布最新報告指出，分析師普遍預期，第1季標普500指數成分股的每股盈餘將較去年同期下降7%，下滑幅度創2020年第3季以來最大，也是利潤周期的低點，「如果分析師預測成真，第1季將是標普500指數成分股的獲利低谷。」

美銀行放款減幅 50年最大

美國銀行業放款金額3月最後兩周大幅萎縮，縮減幅度創下50年來最大，凸顯在發生矽谷銀行（SVB）等多起備受矚目的銀行倒閉事件後，市場信用環境正在緊縮。

美國聯準會（Fed）7日的報告顯示，在截至3月29日止的兩周內，美國商業銀行放款共減少近1,050億美元，萎縮幅度寫下自1973年有紀錄以來最大。

另外，Fed數據顯示，消費者信貸總額2月增加153億美元，1月上修為增加195億美元。接受彭博調查的經濟學家對2月份的預估中值為增加180億美元。包括信用卡在內的循環信貸增加50億美元，為2021年4月以來最小成長。

特斯拉將在上海建立新的儲能超級工廠

美中關係日益緊張之際，特斯拉將在上海建立一個新的電池工廠，擴大在大陸投資。

特斯拉將在新工廠生產Megapack大型儲能裝置，這是對特斯拉在上海的電動汽車超級工廠的補充。儲能超級工廠項目的簽約儀式周日在上海舉行，特斯拉公司高級副總裁朱曉彤和上海市常務副市長吳清等上海市政府官員出席簽約儀式，特斯拉副總裁陶琳簽署了合同。據報導特斯拉CEO馬斯克本周末正在中國訪問。