第一季這檔ETF漲幅逾15% 專家教戰避免賺股息賠價差

台股高息ETF規模人數不斷創新高，顯示固定領息仍是投資人的人氣選擇，法人統計，目前市面上有11檔高股息ETF標的，觀察第一季的績效表現，有5檔漲幅超過一成，最高有達到15.52％漲幅。

法人表示，選股標的上要觀察企業獲利成長，若後市看好、營業續創新高，將有利未來股利率及股價表現。

存股成為近年風潮，民眾為了多一筆被動收入選擇存股，在固定的時間可以領取配息，也因此台股高息ETF規模不斷創新高。但在操作上，投資人仍擔憂「賺了股息、賠了價差」，因此法人建議，存股也要考量成分股企業獲利成長性，投資人可依據不同需求來交叉選擇，做不同的搭配。

同樣是台股高息ETF，績效卻大不同。法人說，在選股標的上，要觀察企業獲利成長，若後市看好、營業成長續創新高，會有利於未來股利率及股價表現。一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，會填息的高殖利率股，也是投資人最優先的選擇，以台灣發放股利率最佳且具獲利能力的優質企業為首要篩選條件，也更適合想長期穩健息利雙收的投資人。

另外，不同的ETF標的所含的成分股不同，發行券商也會依據趨勢更換成分股內容和比重，且ETF又分為季配息、年配息、半年配息、雙月配息，這些投資人都需特別注意。

展望第二季，群益基金經理人謝明志表示，今年以來較具市場聲量的為食品、觀光族群，由於物價上漲，民生必需品短缺，以及普發6000元現金所刺激帶來的超額消費，但需注意交易量過熱的風險。另外，近期備受矚目的Chat GPT也引發電子股的投資熱潮。今年配息較差的金融族群，需慎防國際消息面利空後，尚有被動型投資賣壓尚未出籠，想低接金融股的投資人，需拉長分批買進的時間點。

目前市場上有11檔高息ETF標的，據法人統計第一季績效表現，其中有5檔漲幅超過一成。群益台灣精選高息ETF漲幅15.52%表現居冠，其他依序為大華優利高填息30ETF12.87%、富邦特選高股息30ETF12.7%、元大高股息11.93%、富邦臺灣優質高息11.56%、元大台灣高息低波8.99%、凱基優選高股息30ETF7.71%、國泰永續高股息7.24%、復華富時高息低波5.41%、國泰股利精選30ETF2.24%、永豐優息存股0.84%。