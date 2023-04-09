高殖利率股 挑選有眉角

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股進入上市櫃公司3月營收及首季季報公布高峰期，緊接有法說會、股東會召開，然伴隨美國近期公布的經濟數據不佳，市場氣氛轉趨保守，緯創、宏碁、日月光投控等高股息殖利率股，進可攻退可守，成為機構法人布局人氣股。

統計至7日，已公布股利政策的1,600家上市櫃公司中，現金股利超過20元者多達21家，由大立光蟬聯榜首，將配發85.5元現金股利，其次為聯發科的76元，長榮以70元排名第三，緯穎亦高達50元，而超過40元的公司還有信驊45元、旭隼43.5元、瑞鼎41元。

以現金股息殖利率觀察，股息殖利率超過5%者更多達432家，由長榮以42.8%居冠，再來是陽明30.4%，第三是台驊投控12.8%，第四為貨運承攬股中菲行12.4%，再來依序為嘉威、泰博、岳豐、永信建、關中、聯發科、皇翔，股息殖利率均超過10%。

今年上市櫃公司股息普遍優於往年，卻讓投資人更難選，此時不妨參考高股息ETF成分股篩選，一方面是國內高股息ETF已達11檔之多，資金充沛，可幫高股息股股價抬轎，另一方面成分股經過各發行機構嚴選，篩選機制大多納入基本面指標，踩到地雷股機會相對低。

檢視國內11檔高股息ETF，共有127家上市櫃公司被納入高股息ETF成分股，股息殖利率高於5%僅52檔。當中，三大法人近五個交易日買超逾千張的個股有15檔，以聯詠8.4%殖利率最高，再來是日月光投控8%。

一般認為，高股息殖利率概念股挑選有三指標，包含現金股息金額、股息配發率、殖利率。綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，股利配發率固然愈高愈好，但宜兼顧公司發展及回饋股東權益，目前市場較認同水準是70%以上，但太高也可能是經營階層看淡營運，尤其不能超過100%，代表以老本發放。而股息高、殖利率高雖好，卻可能隱含產業前景看淡導致股價偏低，後續漲升動能不佳的疑慮，不妨同步參考法人布局。

高股息 殖利率

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