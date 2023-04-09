股海自由行／生技崛起 炒夢股面臨考驗

3月歐美銀行接連出事，害美國聯準會（Fed）的縮表破功，一年收縮資金共6,260億美元，但鮑爾害怕美國地區性中小銀行連鎖倒閉，又放出4,000億美元，原本偏弱的美股也因Fed放錢而在3月下旬拉上來，第1季道瓊小漲0.4%，S&P500漲7%，那指漲16.8%，費半漲27.6%，但4月初的那指及費半，因為漲多而小跌，加上石油輸出國組織（OPEC）又宣布減產石油，油價大漲，通膨又有變數了。

美元弱，熱錢回流，台股第1季加權指數大漲12.2%，櫃買指數大漲17.9%，比那指更強，內資主力炒做中小型股十分用力，AI、軍工、解封概念、儲能等類股題材都很熱，市場怕「節氣及長假變盤」，其實清明連假的國際股市很正常，產業面好壞要看4月20日台積電法說會來定調，第2季原本就是淡季，但市場早有心理準備，估計4月台股橫盤整理居多，但「萬六」已近在眼前，可能大行情的轉折拖到端午才會更明確，是否下半年真正轉旺？

估4月起生技股加溫，因為生技股王保瑞在4月第一天就突破800元大關，超過IC龍頭聯發科股價，台股「十千金」只有一檔亞德客-KY是工具機的非電子股，但未來的千金股，除了保瑞有機會以外，以電商及網購股富邦媒最有可能性，不過富邦媒今年每股純益（EPS）估18.2元，比網購合流股綠界科技少5元，但股價已大幅高出400多元了。

昔日生技股王藥華藥，今年第1季營收年增2.5倍，有好成績又拿了各國藥證，但去年營收28.8億元，年增3.4倍，每股還是大賠4.84元，去年8月天價622元，如今才只有431元，壓住許多不賺錢仍在臨床實驗的新藥股，只有獲利才能支持前20名高價生技股，除了今年可能轉虧為盈的藥華藥以外，其他生技股全部都在去年就賺錢了，包括隱形眼鏡、醫美、醫材、原料藥等。目前台灣生技股是有一定的實力，值得市場給予更正面的關注。

連鎖眼科股大學光，在兩岸都有多家門市，去年大陸清零政策下，都能大賺10.64元創新高，獲利年增36.1%，今年中國大陸經濟解封，看好這些內需消費醫美股大爆發，麗豐-KY、大江、羅麗芬-KY及多檔隱形眼鏡股都有機會。

等待再生醫學法案過關的長聖，去年就賺2.95元，今年5月估計立法院過關將會展開大成長時代。

當電子面對淡季、財報公布的整理，現在的生技股不可忽視。近日將陸續公布財報，是炒夢股與真實財報數字的大考驗，許多電子去年第4季已獲利大衰，今年第1季營收又比去年第4季更差，近日萬寶研究都大幅調整上市櫃公司EPS，調降家數遠大於調升家數，但生技不輸電子了，不可小看。

台股第1季月K線連三紅，是2022年初來最長連紅紀錄，也是空翻多的重要訊號，尤其連三年做空的外資，一共狂賣2.2兆元台股，第1季已翻多買超2,242億，原本3月到16日大賣898億元，後半個月只小賣22億元而已，矽谷銀行風暴反而提早洗盤轉多了，第2季法說會、股東會行情上場，應該確認多空，考驗個別公司，指數則區間整理。

統計近十年第2季全球主要股市表現，台股都名列前十強，第2季一開始小跌無妨，AI大趨勢並不會改變，不但面板有春燕，NB也將結束連五季頹勢，現在連記憶體急單都來了，大陸解封但上證指數第1季才漲5.9%，深圳股市上漲7.5%，第2季仍有可為，美中兩國若無更大衝突，第2季就單純回到產業庫存最後調整，開始進入另一波的上升循環。

不過，要注意中國大陸和巴西簽訂貿易不用美元結算，OPEC宣布減產而油價上升，這些大國博奕對美元不利，反而有利新台幣，自然也有利於台股。（作者是萬寶投顧董事長）