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系統整合廠高殖利率 吸金關鍵

經濟日報／ 記者張瑞益／台北報導

全球景氣修正不僅科技股營運下修，存股族最愛的金融股今年股利也普遍出現縮水，系統整合廠由於長期營運穩定，配股配息也是長線資金留意重點，以過去經驗，系統整合廠現金殖利率約在5%至8%水準，在今年營運展望相對佳之下，高殖利率將是吸引市場關鍵。

系統整合及資服業受惠疫情後政府、企業加速數位轉型，去年營收、獲利普遍都仍維持歷史新高、或歷史高檔水準，以各公司去年現金股利配發來看，包括大綜、敦陽科、零壹及新鼎目前現金股息殖利率都仍在6%以上，對投資人明顯具吸引力。

法人表示，系統整合廠營運穩定，長期以來股價本益比相對低，這對長期投資人相對有利，持股風險相對低。

此外，法人也提醒，長線投資人以股息殖利率為選股重點，最主要是以賺取長期且穩定的配息為主，但最怕賺了股利卻賠了股價，因此，今年的營運展望也是選擇高殖利率股的重點，例如部分半導體供應鏈個股，去年獲利雖不錯，但今年營運展望保守，後市股價能否填息的風險也較大，而系統廠在產業多頭時，獲利相對不具成長爆發力，但產業修正時則更能顯現營運穩健的優勢及特性，今年仍有多檔系統廠對今年營運相當正向，投資人對相關個股可以留意布局。

高殖利率 股利

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