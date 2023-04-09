股東會旺季 半導體、金融人氣股聚焦

經濟日報／ 記者黃力／台北報導

台股步入股東會旺季，半導體和金融等股東人數眾多公司是目光焦點，包括永豐金、瑞昱、台積電、富邦金等指標左右市場氛圍。

4月底前有14檔上市櫃揭開股東會序幕，5月召開家數增加至525家，6月來到股東會高峰，共有1,245家股東會登場。投資人可從經營階層談話檢視公司展望，相關消息將左右個股行情。

高市值、高權重公司一向為股東會要角，4月可關注合一，5月看華新、中租-KY、永豐金、南亞科、台塑化、研華、陽明、台化、矽力*-KY、中華電等，6月是瑞昱、台積電、國巨、大立光、富邦金等。

統計至3月底，台積電股東人數133萬人全市場最多，中鋼113萬人居次，開發金88萬人第三，其餘股東人數前十名個股依序是鴻海、聯電、玉山金、中信金、群創、國泰金、兆豐金，人數介於84萬至50萬間。

以台積電為首的半導體股成長潛力高，擁有高股東人數，股東會釋出的資訊尤為矚目。

金融股是存股熱門標的，股東人數也多。多數法人認為，宜選擇外幣放款占比相對較高的銀行，或選擇財務體質相對健全、資產配置靈活的壽險較佳。

股東會 台積電

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