股東會行情概念 資金卡位

上市櫃公司股東會即將進入高峰期，市場藉此機會檢視公司未來展望，積極尋找機會搭上股東會行情，正文、漢翔等過往股東會前多有表現，今年挾有更多題材，或有機會再展行情，為市場加溫。

兆豐投顧董事長李秀利指出，台股月K帶量連三紅，月KD偏多向上，第2季聚焦台積電等科技指標廠法說會、季報、5月MSCI指數季度調整、蘋果WWDC開發者大會，此外，步入股東會舉行期間，部分個股或有股東會行情，可持續留意。

群益投顧董事長蔡明彥表示，股東會5月開始密集召開，6月來到高峰，除了有融券回補行情，部分公司派會在股東會前做多，營造偏多氛圍，還有部分個股逢董監改選，期待新經營階層入主，也是股價上漲助力之一。

根據CMoney統計，525家上市櫃公司將於5月底前召開股東會，近三年股東會前十日行情皆收漲，平均漲幅逾3%的股東會行情概念股有正文、漢翔、聯電、聯詠、臻鼎-KY、欣銓等。

其中正文美系客戶新訂單毛利率較佳，法人研判今年獲利應有成長機會；漢翔受惠波音與空巴訂單和出貨量持續成長，毛利上升；聯電營運受產業庫存去化影響，法人預期第2季營運約與第1季持平或小幅下滑，但下半年可重拾成長動能。

整體而言，股東會行情概念股題材各異，多以新興科技題材熱門股、產業景氣復甦題材股、高現金殖利率股，也有內資色彩濃厚的中小型轉機股居多。

高現金股利殖利率個股具抗跌特性，在目前金融市場動盪下，能見度尤高，也是股東會行情焦點族群，李秀利提醒，欲布局高殖利率股，應留意股東會訊息衡量今年展望，若該股運營能見度有限，高殖利率題材多半難敵修正賣壓。

另外，蔡明彥表示，部分經營階層會在股東會釋出樂觀營運展望，並順水推舟宣布調高股利，使股價於會後再度上漲，不妨多留意相關獲利契機。