系統整合廠 今年獲利旺

多家系統整合廠商去年無畏景氣反轉，獲利衝新高，包括敦陽、零壹、資通、大綜及實威等展望今年接單樂觀，獲利可望維持高檔，有機會再挑戰新高。

系統整合廠去年獲利創歷史新高的包括敦陽、資通、大綜、三商電，獲利歷史次高的有新鼎、零壹、華經及實威，去年系統整合廠業績表現強勁，今年多持正向看法。

市場觀察各領域廠商資本支出減少，影響今年系統整合廠表現，不過各系統整合廠對今年仍釋出正向訊息。系統業者表示，企業資本支出中設備支出才是主要項目，資訊系統支出比重不高，包括軟體更新、資安、硬體升級等，只要公司正常營運都不可或缺，影響小。

敦陽科指出，公司客戶產業別多元，受單一產業或客戶影響有限，在手訂單良好，客戶持續擴充雲端、資安、AI等相關產品，並積極開拓其他新客戶，今年營運力拚至少持穩去年、再挑戰新高。

零壹認為，今年大環境不確定性高，但公司看好資安、雲端等產業趨勢前景佳，公司持續透過子公司朔宇科技、宇數科技、羽昇國際，以及轉投資公司碩壹科技、盧氪賽忒等，擴大資安、雲端代理產品及服務市場，營運不看淡。

中鼎集團旗下新鼎去年以全面性智慧服務展現差異化優勢，取得整改工程、生技及高科技領域許多接案，新簽約金額、在建工程跟全年營收都創下歷史新高。今年首季新簽約金額約40億元，看好科技廠建廠加上ESG商機，今年營運正向。

大綜今年在台灣及海外營運均看增，實威代理3D列印相關產品成為推升營運成長重要動能，市場法人均看好今年營運再挑戰新高。