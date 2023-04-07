市場消化總經數據，台指期夜盤於平盤上震盪，法人指出，雖台股臨近萬六關卡、加上觀望情緒濃厚，日內洗刷使操作難度增加，但盤面上仍有不少題材股強勢表態，而目前短線維持短均附近震盪的態勢，考量偏多心態仍強，建議行情研判上不宜預設立場猜頭摸頂。

三大法人買超24.89億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4口至11,976口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少301口至9,911口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,146口至10,062口。

選擇權分析，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,300點，賣權未平倉最大量集中在15,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15升至1.2。VIX指數下跌0.77至16.17。整體選擇權籌碼面偏多。