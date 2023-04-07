台股上漲25.73點 三大法人買超24.9億元
台股今（7）日以15,856.19點開高，航運股、百貨股、橡膠股漲幅都超過1%，生技股也是上漲走勢，不過，電子股僅小紅作收，大盤指數終場收在15,836.5點，上漲25.73點，成交量1,756.47億元；三大法人買超24.9億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超12.58億元，投信賣超0.39億元，自營商買超（合計）12.72億元，其中自營商（自行買賣）買超5.83億元，自營商（避險）買超6.88億元。
台股今日開高後呈現震盪，早盤一度拉升至15,877.99點，之後漲幅收斂下一度下滑至15,811.19點，終場收在15,836.5點，上漲25.73點，漲幅0.16%；本周僅兩個交易日，本周指數下跌31.56點，跌幅0.2%。
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