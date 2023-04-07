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AI概念股狂飆！眾達、伊雲谷擁題材利多、市場買氣噴發

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
眾達-KY董事長陳靖仁（左）。圖／記者吳康瑋攝
眾達-KY董事長陳靖仁（左）。圖／記者吳康瑋攝

ChatGPT浪潮席捲全球，國內相關供應鏈包括半導體、高速運算、網路伺服器等類股，受惠長線題材利多激勵，挹注各類股走勢續強；其中，網通成員眾達-KY（4977）及軟體開發商伊雲谷（6689）等5G概念股受惠生成式AI所帶來的各種商機，挹注買氣噴發、市場交投熱絡，單日成交量更衝破上萬張。

眾達-KY今（7）日股價開高走高，股價盤中一度漲逾6％、終場則上漲2.08％、收在122.5元，而市場看好其長線題材利多，建議投資人可持續關注。此外，伊雲谷（6689）則以126元平盤開出，盤中受到與微軟合作的利多激勵，股價回神反彈5.5%，重返月線；而終場上漲3.96%、每股則收在131元。

據了解，眾達-KY為國內知名光通訊模組廠，旗下主力商品為400GbE光收發模組，但也切入博通下一代52.6-Tbps 產品，同時布局800GbE產品及未來Co-packaged optical（CPO）技術，透過新品與競爭者維持一定的差距，以鞏固自身的產業優勢地位。

董事長陳靖仁日前透露， 團隊受惠計畫性生產， 400G 光收發模組出貨持續增加，帶動單季營收續強，獲利也逐季改善，隨著400G 出貨的進一步成長，預估將成為重要動能。隨著拉貨順暢，100G和400G的營收比重將達60%，其他營收則以 32G 模組，以及電信端光收發模組。

眾達-KY（4977）副總趙偉州。圖／記者吳康瑋攝
眾達-KY（4977）副總趙偉州。圖／記者吳康瑋攝

營收 眾達

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