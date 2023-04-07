台積電開漲5元 台股漲45點開15,856點

台股今（7）日開盤上漲45.42點，開盤指數15,856.19點；台積電（2330）開盤上漲5元，開盤價535元。

統一投顧說，近期還是看好有機會可以挑戰萬六，投資人可偏多操作，因為技術面來看，台股昨日收盤無破五日均線，留了長下影線，表示昨日台股回檔為強勢整理，且為偏多格局。

此外，為了要迎戰微軟的聊天機器人，Google搜尋引擎也即將加入聊天機器人功能，而明後兩日為中國大陸為AI大模型的技術峰會，生成式AI題材預期會不斷發酵，台股相關先進製程、高效運算、雲端伺服器等股票為可於拉回是找買點的族群。

周四(6日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲2.57點、漲幅0.01%，那斯達克指數上漲0.76%，標準500指數上漲0.36%，費半指數下跌0.46%。

國泰證券證期研究部表示，美國有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，3 月企業就業人數遠低於華爾街的預估，凸顯 勞動力市場正在冷卻，加上美國 ISM 公布數據顯示，3 月非製造業指數同時遠低於市場預期，創 下 3 個月以來最低，經濟數據都在顯示美國經濟腳步正在放緩，唯一正向的指標為原物料價格指 數大幅回落，為 3 年來新低，顯示通膨持續降溫。

在經濟放緩加上銀行相繼爆發危機之下，預期 聯準會升息腳步將因此放緩，市場資金將維持充沛，反而有助於股市維持多頭，但短線經濟數據 放緩的利空需要時間消化，短線指數恐維持震盪整理格局，投資人可在震盪拉回時再逢低承接。

三大法人周四集中市場合計賣超56.5億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超63.2億元，投信賣超3.5億元，自營商(自行買賣)買超7.9億元，自營商(避險)買超2.2億元。

統一期貨表示，在選擇權未平倉部分，4月第2周的買權最大未平倉維持在16,100點，反觀賣權最大未平倉則是大幅下移至15,000點的位置，顯示市場擔憂指數持續向下修正，態度轉趨保守偏空看待。

以目前走勢觀察，由於美國半導體類股走弱，因而拖累了台指期的走勢。從技術面來看，雖然目前台指期仍處在月季線之上，不過時序進入4月財報公佈的高峰期，且整體上市公司累積1、2月的營收年增率衰退了9.5%，因此預期第一季財報表現可能會是台股近期的一大利空，並可能導致指數拉回測試季線的支撐。