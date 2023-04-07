證交所形式審閱上市公司2022年財務報告 公布相關處理方式

臺灣證券交易所表示，經形式審閱上市公司2022年財務報告的相關處理為：4月10日起，中福（1435）、隆銘綠能（3018）併案停止買賣、如興（4414）繼續停止買賣、廷鑫（2358）及誠研（3494）列為變更交易方法、瑞利（1512）、東訊（2321）、昶虹（2443）及科風（3043）取消分盤集合競價交易方式（仍列為變更交易方法）。

證交所表示，上市公司退場機制已於2020年4月1日起實施，查誠創科技（3536）經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式將於2023年4月8日屆滿三年，屆期若未能改善，有停止買賣及終止上市之虞，提醒投資人注意。

一、停止買賣：中福國際最近期公告申報財務報告，經會計師出具無法表示意見之查核報告，核有證交所營業細則第50條第1項第5款規定情事，證交所已公告自2023年4月10日起停止其上市有價證券的買賣。

二、併案停止買賣：隆銘綠能科技（3018）前因有同細則第49條第1項第1款規定及未依法令期限公告申報2022年第3季財務報告情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查隆銘綠能未依法令期限公告申報2022年度財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自2023年4月10日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

三、繼續停止買賣：如興（4414）前因有同細則第49條第1項第14款規定及未依法令期限公告申報2022年第3季財務報告情事，其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查如興雖已於2023年3月31日補行公告申報2022年第3季財務報告，惟仍未依法令期限公告申報2022年度財務報告，核有同細則第50條第1項第1款規定情事，證交所已公告自2023年4月10日起，將其上市有價證券繼續停止買賣。

四、變更交易方法：

1. 廷鑫興業（2358）最近期公告申報的財務報告顯示，經會計師出具保留意見的查核報告，核有同細則第49條第1項第3款規定的情事，證交所已公告自2023年4月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

2. 誠研科技（3494）最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有同細則第49條第1項第1款規定的情事，證交所已公告自2023年4月10日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。

五、取消分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法：

1. 瑞利企業（1512）、東訊（2321）及科風（3043），因有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，嗣查這些公司最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合同細則第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合同細則第49條第2項第1款規定，證交所已公告自2023年4月10日起，取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。

2. 昶虹（2443）因有同細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定的情事，其上市有價證券經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式在案，查昶虹最近期公告申報的財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合同細則第49條之2第2項第4款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，惟尚未符合同細則第49條第2項第1、3款規定，證交所已公告自2023年4月10日起，取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，仍繼續列為變更交易方法。